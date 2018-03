Bajer (Soukromníci): Připravujeme trestní oznámení kvůli zajišťovacím příkazům

Musím ocenit, že jsme byli konečně Českou televizí přizváni do debaty. Třebaže do tohoto pořadu, i když je to spíš formát "pavlačového hádání", kde se nedá dokončit argumentace myšlenky, protože diskutujících je příliš. Samotné pozvání Soukromníků ale pro nás znamená, že už nás vnímají i celostátní média jako jedny z nejhlavnějších odpůrců EET v České republice.

To byl i důvod, proč jsme pozvání přijali – hájíme ty nejmenší, kteří nemají zastání a na které nejvíce EET dopadá. Věděli jsme, do čeho jdeme, ale tento formát je opravdu špatný. Šest diskutujících a rádoby reagujících za stolky a kolem dvaceti dalších v publiku, kteří dostávají také hodně prostoru, je prostě moc. V takovém počtu se jen stěží dá vyjádřit alespoň základní teze a doargumentovat je, navíc, když nedostanete možnost reagovat, ale to někteří z vás viděli, další to mohou vidět zde.

"Skoroministryně" financí dostala možnost reagovat na moji argumentaci, ale já už jí odpovědět nemohl. Ani dalším protiřečníkům. Nemohl jsem tak oponovat ani panu Jurečkovi, který nejenže zastupuje, mimo jiné, výrobce a prodejce zařízení potřebných pro fungování EET, ale zároveň řetězec COOP. Sám alespoň potvrdil, že COOP může jako řetězec z prodejen ve větších městech dotovat provoz malých vesnických potravin, ale jak může svůj obchůdek dotovat někdo, kdo jiný zdroj příjmů nemá, je stále více a více zatěžován byrokracií, až to nakonec vzdá a prodejnu zavře.

Paní Schillerová na mě vytáhla grafy a tabulky, když jsem na dotaz moderátorky naznačil jednu z mnoha možností, jak mohou nepoctivci mohou obcházet EET. Tedy tím, že když nechá kupující účtenku na pultě, tuto platbu jednoduše vystornují, sníží si tím nejen obrat, ale hlavně nepřiznají z prodeje zisk. Je jasné, že pro případ pozdější reklamace si zákazníci účtenky berou, ale vím z praxe, že při nákupu drobnějších věcí, potravin nebo drogerie, tam prostě doklady o koupi zůstávají. Paní "skoroministryně" se vrhla na hru s čísly a jako hlavní argument uváděla úspěšnost loterijní hry "účtenkovka" Už jsem nemohl namítnout, že známe mnoho lidí, kteří obcházejí každý den prodejny a mámí z prodavačů účtenky, aby si je mohli přihlásit do loterie. Každý den totiž mohou poslat z každého obchodu jednu, takže o nějaké masivní podpoře hry nelze zdaleka hovořit.

My jsme jako Soukromníci jednoznačně pro absolutní zrušení EET v plném rozsahu a návrat k předchozím zvyklostem. Místo šikanózních kontrol kvůli EET mohou úředníci dál vykonávat běžné kontroly, jako tomu bylo dřív. Těch osmdesát tisíc kontrol kvůli EET ať klidně provedou na místě v provozovnách, jestli každý dodržuje zákony, s tím problém nemáme.

Nedostal jsem se v debatě k tomu, abych paní ministryni v demisi upozornil, že Strana soukromníků ČR připravuje trestní oznámení kvůli zajišťovacím příkazům. Tady nese jednoznačnou zodpovědnost nejen šéf Finanční správy Martin Janeček, ale i paní Schillerová. Obstavením účtů firmám a zajištěním jejich majetku, i podle soudů dochází často protiprávním aktům. Následkem toho došlo k přímé likvidaci firem, jejichž majitelé se dlouhé měsíce nemohli dostat k finančním prostředkům, nutným pro fungování firem a navíc majitele musely tyto excesy poznamenat psychicky, morálně... Žádná omluva ze strany státu, žádná satisfakce. Každý podnikatel je zodpovědný za sebemenší pochybení, tak proč by to nemělo platit i pro úředníky, případně čelní představitele ministerstev, kteří žádnou zodpovědnost z činů svých podřízených nevyvozují. Je otázkou, zda v některých případech se nejedná o objednávku konkurence.

K údajnému narovnání podnikatelského prostředí a zvýšení výběru daní, kterými se paní Schillerová stále ohání, jen pár vět. Tam, kde EET platí, se výběr daní zvýšil o 3,4 procenta. V oborech, kde ještě není EET zavedeno je to však o 9,7 procenta. Tedy skoro třikrát více. To jsou oficiální čísla Generálního finančního ředitelství. Ptáte se, jak je to možné? Jednoduše proto, že počet daňových plátců majících EET se dílem kvůli krachům, dílem kvůli vyšším cenám a menším tržbám prostě snižuje. Nárůst o více než devět procent u oborů nepodléhajících EET se dá vysvětlit nárůstem HDP a zlepšující se ekonomikou a růstem cen.

Jak se podle mého narovnává podnikatelské prostředí? Zhola nijak. Pokud se odkládá, či ruší čas zavádění dalších etap zavedení EET, vymýšlejí se různé výjimky, tak pouze dochází k pokřivení jistot v podnikatelském prostředí, rozhodně ne naopak. Navíc je to důkazem, že tento zákon byl špatně až amatérsky připraven, bez hlubší analýzy důsledků a je k ničemu. Opět jeden příklad. Budou mít stejné podmínky pro podnikání například menší kamenný obchůdek a vedle stojící trhovec? Pokud by EET nemusel mít neplátce DPH s obratem do milionu korun a jeho kolega plátce DPH ano, tak jaký je mezi nimi rozdíl? To je podpora středního a drobného podnikání? Já si ji představuji jinak. Paní "skoroministryně" se opírá jen o některé podnikatelské svazy, doslova lže, a to i v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, když tvrdí, že tyto mají desetitisíce členů. Z jejich hospodaření je jasné, že jich jsou sotva stovky. Proti tomu Strana soukromníků České republiky spolupracuje s cca dvaceti dalšími subjekty a tisíce jejich členů jsou jasně proti EET.

O co tedy vlastně jde – závěrem. V únoru bylo v České republice bez práce 281 tisíc lidí, což je v únoru nejméně od roku 1997. Většina z nich už ale pracovat ani nechce. Ty největší firmy, rostoucí díky obrovským sumám čerpaných dotací, se rychle rozvíjejí a narážejí při tom na obrovský problém s nedostatkem zaměstnanců (napadá vás například Agrofert?). Proto shánějí zaměstnance, jak mohou, často je i přeplácejí, často je musejí hledat v zahraničí. Likvidací soukromě podnikajících osob se jejich problém může vyřešit. Zkrachovalí podnikatelé se vrátí do továren, k pásům. Ztratí tu krásnou možnost si rozhodovat sami o sobě. To jsme chtěli?

