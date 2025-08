Kolovratník (ANO): 222 km dálnic úspěch vládní koalice? To rozhodně ne

No, kde začít? Možná tím, že zvolit takovou rétoriku chce opravdu notnou dávku pokrytectví a nulovou sebereflexi. Teď ale k tomu hlavnímu, proč vám to vlastně píšu:

Je sdělení o otevření 222 km dálnic pravda? Ano, je. Je to úspěch koalice? Ne, rozhodně není. A ptáte se proč?

Když jsme v roce 2013 přebírali ministerstvo dopravy, hádejte, kolik kilometrů dálnic nám tehdy vláda ODS zanechala v přípravě. Hádejte. 50, 100 nebo 200 kilometrů? Tak kolik?

Přesně 0,6 km. Ano, čtete správně – 600 metrů. Přesně tolik metrů, kolik to možná máte do obchodu nebo na místo, kde parkujete.

Za čtyři roky nemáte šanci dálnici naplánovat, a už vůbec ne ji stihnout postavit. Naplánovat, zahájit a postavit dálnici je běh na dlouhou trať.

Když jsme převzali ministerstvo dopravy, stav nebyl zanedbaný, ale doslova katastrofální. Jak jsem zmiňoval – připravovalo se něco přes 600 metrů. A k tomu legislativa, podle které bychom dálniční síť dostavěli možná za sto let – někdy po roce 2013, možná i později. Ano, přesně takový byl tehdejší stav.

Identifikovali jsme všechny možné problémy a postupně je začali řešit: pevný řád pro výkupy pozemků, mezitímní rozhodnutí, předběžná držba, zkrácení lhůt, zjednodušení řízení atd... A víte co? Tyhle změny začaly okamžitě fungovat a zrychlovat celou přípravu.

Zatímco za legislativy z pera bývalých vlád stát tahal za kratší konec a přípravy trvaly klidně i desítky let – a stále jsme stáli na místě (viz například paní Havránková a D11) – dnes trvá příprava v průměru 5 až 6 let. To je prostě nezpochybnitelný fakt.

Právě díky těmto změnám se nám podařilo odblokovat přípravy staveb a konečně nastavit směr, který vede k jedinému cíli – dokončení páteřní sítě.

Tahle vláda přišla k současným výsledkům jako slepý k houslím. Dostali stovky kilometrů dálnic – buď už rozestavěných, nebo v přípravě směřující k brzkému zahájení.

A místo toho, aby napsali: „DĚKUJEME HNUTÍ ANO, ŽE VEŠKEROU PRÁCI ODVEDLO ZA NÁS“, pokrytecky to vydávají za své výsledky.

Takže když to shrnu:

Členové této vlády jsou z 99 % odpovědní za to, že dálniční síť už dávno není kompletní. Mohla být – ale museli by pro to něco udělat.

Ne politikařit, ale opravdu ty změny odmakat a prosadit. To se jim ale nechtělo. A proto je ženeme až teď, když většina rozvinutých zemí má infrastrukturu hotovou.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



