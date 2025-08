Rakušan se začal ptát. V ANO mu to vysvětlili

Na sociálních sítích zástupci opozice tvrdě zkritizovali ministra vnitra Víra Rakušana, který se ohradil proti výroku místopředsedy hnutí ANO Radka Vondráčka. Ten pro server Novinky.cz uvedl, že pokud bude ANO ve vládě, navrhne zrušení nového trestného činu z legislativy platné od letošního února. „Zrušení gumového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc navrhneme zcela určitě a co nejdříve,“ řekl Vondráček.

Jde o nový trestný čin, který má podle vlády mířit na osoby, jež by pro jiný stát – typicky například Rusko – shromažďovaly citlivé, byť nezatajované informace. Ministr vnitra Vít Rakušan při jeho zavádění výslovně hovořil o aktivitách směřujících proti bezpečnosti státu, které nelze postihnout podle stávajících zákonů.

Ministr vnitra Vít Rakušan na síti X označil takový výrok za hazard s bezpečností. „Bezpečnost je priorita, to tvrdí všichni. Proč by v takovém případě chtěl někdo rušit paragraf postihující neoprávněnou činnost pro cizí moc, který naši zemi a naše občany chrání před reálnými útoky (nejen) z Ruska?“ pozastavil se nad tím, proč by někdo chtěl rušit nástroj, který má sloužit k ochraně České republiky.

Následně naznačil, že motivace k takovému kroku může být velmi znepokojující. „To nechápu. Leda by to dělal na objednávku nějaké cizí moci.“

Závěrem své reakce Rakušan dodal, že pro něj jde o další potvrzení důležitosti říjnových voleb. „Tohle je pro mě další důvod zabojovat o to, aby vládu po říjnových volbách nepřevzalo hnutí ANO.“

Senátorka Jana Mračková Vildumetzová následně ministra Víta Rakušana vyzvala, aby přestal strašit lidi Ruskem, a dodala, že zákon je zpackaný. „Nestrašte lidi Ruskem a řekněte jim pravdu. Jde o to, že jste ten zákon zpackali. Přiznal to bývalý ministr Pavel Blažek a tvrdí to řada právních expertů. Je totiž technicky špatně napsaný, velmi vágní, a proto zneužitelný a nebezpečný. Což dobře víte. Tak nelžete,“ upozornila na síti X na rizika, která podle ní z tohoto ustanovení plynou.

Do ministra vnitra se na sociálních sítích ostře pustil i poslanec hnutí ANO Robert Králíček. Paragraf je podle jeho slov na zrušení zejména proto, protože je tak „gumový a snadno zneužitelný proti vlastním občanům“.

„Až to vypadá, že se vaše vláda inspirovala totalitní KSČ! Čeští občané se objektivně obávají, že vaše vláda zneužije moc, kterou drží v rukou. A sami to víte,“ doplnil opozičník.

Králíček připomněl, že vláda si podle něj nechala zpracovat průzkum, který jasně ukázal nedůvěru veřejnosti. „Nechali jste si zpracovat průzkum, který monitoroval obavy společnosti ze zmanipulování voleb. A co vám vyšlo? Že se vás občané ČR obávají víc než Ruska. To je vaše tragická vizitka,“ doplnil.

Trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc zavedla poslední novela zákona o ukrajinských uprchlících, takzvaný lex Ukrajina. Ministr vnitra Vít Rakušan za to tehdy čelil kritice – především kvůli tomu, že nový paragraf „přilepil“ právě k zákonu o uprchlících, a zároveň jím zavedl i podmínku, že občané Ruska se budou muset vzdát svého občanství, pokud budou chtít získat české.

