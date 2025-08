Pekarová dala najevo, co si myslí o Rusku. Odchodem

K odchodu při projevu šéfky ruského parlamentu Markéta Pekarová Adamová uvedla důvod svého rozhodnutí. „Nechtěla jsem dělat stafáž jejím lžím. Ona opravdu jenom papouškuje kremelskou propagandu. Mimochodem je to také žena, která je na sankčních seznamech. Co se týče mojí reakce, je to gesto všeříkající, je nutné takováto gesta činit,“ uvedla v pořadu Interview ČT24.

Následně rozvedla i to, jaký vzkaz chtěla svým odchodem vyslat směrem k Ukrajině. „Dali jsme tím jasně najevo podporu Ukrajiny a zároveň tím říkáme, co si myslíme o ruské straně, která tuto válku na Ukrajině vyvolala a vede. Pro Ukrajince samozřejmě ta účast paní Matvijenkové byla něčím, co je pro ně naprosto nepřijatelné. A já je zcela chápu, protože se na jedné konferenci scházejí s těmi, kdo na jejich území vraždí. Kdo je na jejich území vraždí – civilisty, děti – a odnáší je z Ukrajiny do Ruska. Zcela násilně. A tam je indoktrinuje a vymývá jim mozky. Chci tím ukrajinské straně dát najevo, že stále stojíme při její podpoře a budeme i nadále,“ zdůraznila.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na otázku, zda zvažovala variantu vůbec na konferenci nepřijet, Markéta Pekarová Adamová odpověděla takto: „Myslím, že je lepší přijít, ale ukázat i ruské straně, že v tu chvíli, kdy začne jejich projev, tak jej nechceme legitimizovat tím, že tam u nich budeme sedět, a prostě odejít. Jsou to gesta, je to symbolika, i ta jsou důležitá v politice. My tím to celé jasně vyjadřujeme,“ dodala k bojkotu projevu ruské političky.

Zároveň se Markéta Pekarová Adamová vyjádřila k tomu, že se sama ocitla na seznamu západních politiků, kteří podle Ruska používají nenávistný jazyk vůči Moskvě. „Ve chvíli, kdy Rusové říkají, že jsme rusofobní, což je jedna z jejich interpretací, tak je třeba to opravit. My jsme určitě proti kremelskému režimu, proti diktátoru Putinovi. Zároveň chci říct, že to není projev jakési rusofobie, protože Rusové jsou také oběťmi toho režimu. Oni žijí v nesvobodě, v totalitní zemi, nemají možnost mnohdy ani vyjádřit své skutečné smýšlení,“ podotkla.

„Výrok, který je popudil a kvůli kterému jsem se ocitla na seznamu, byl ten, co jsem pronesla tady v pořadu ČT24, kdy jsem řekla, že podporovat diktátora Putina je stejně jako v době druhé světové války podporovat nacistického vůdce Hitlera. A za tím si stále stojím. Na tom není co změnit,“ pokračovala šéfka TOP 09.

Americký prezident Donald Trump minulý týden zkrátil ultimátum pro Vladimira Putina. Dohodu o konci války na Ukrajině chce do tohoto pátku, jinak hrozí sankcemi.

Na otázku, zda věří v průlom v jednáních mezi USA a Ruskem o konci války, odpověděla Markéta Pekarová Adamová spíše zdrženlivě. „Přála bych si to, ale příliš tomu šanci nedávám. Co je určitě pozitivní, je, že Donald Trump konečně mění svou taktiku z té situace, kdy vlastně nahrával Rusku, tak dnes je ta jeho rétorika vůči Rusku a Vladimiru Putinovi přece jenom tvrdší, což je příslib postupu, který by konečně mohl opravdu vést k nějakým posunům,“ řekla s tím, že dosavadní postup, který volil Donald Trump, byť sliboval vyřešení války do 24 hodin, nevedl k ničemu.

Prezident Petr Pavel dnes v rozhovoru s BBC řekl, že dočasná ruská okupace části ukrajinského území může být cenou za přežití Ukrajiny jako suverénního státu. Podle Pekarové Adamové je to v současné situaci jedna z možností. „Je to určitě jedna z variant. Už se delší dobu mluví v diplomatických kruzích o tom, že bychom se mohli dostat do nějaké obdobné situace, která připomíná situaci rozděleného Německa v minulém století,“ poznamenala.

Kromě jiného se také vyjádřila k uznání státu Palestina. „Jsem přesvědčena o tom, že to teď není řešení. Dlouhodobý, trvalý postoj české diplomacie je dvoustátní řešení. K tomuto kroku bychom určitě rádi směřovali, ale teď je Pásmo Gazy stále v rukou teroristů z Hamásu,“ dodala Markéta Pekarová Adamová.

Psali jsme: Bobošíková spojila Koudelku a kauzu bitcoin. Ví, co po volbách s BIS Ukrajina vyřešená břitkými slovy. Profesor Žaloudík sžíravě Pavel, imitace Havla. Nevěrohodná, dodává Zahradil Vyoral o zametání stop po bitcoinech: Plebs se nažral, prasata u koryt se dál tlemí