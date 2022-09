Balaštíková (ANO): Dohoda o ničem - to se dalo čekat

reklama

Dohoda není. Ministři jenom přehodili celý problém na Evropskou komisi, která má připravit společný postup do týdne. Jak to vypadá, společný postup bude spočívat hlavně v dodatečném zdanění energetických společností, ve snížení spotřeby a zavedení maximální ceny na plyn. Síkela by tedy měl ze šuplíku vytáhnout své vlastní řešení a konečně nám říct, jak to tedy v zimě bude: kdo, kdy a kolik dostane, aby přežil zimu? Co dostane občan a co dostanou firmy a které.

To prostě pořád nevíme, a nejspíš to neví ani tato vláda! Hlavně se budou zdaňovat energetické společnosti, ale také nikdo neví, zda jen ty největší, jako je ČEZ a pánové Křetínský a Tykač, nebo to budou i další, například solární, větrné a vodní elektrárny, nebo možná dojde i na ty, kteří si dali na střechu pár fotovoltaických panelů a prodávají své přebytky do sítě.

Ministr Stanjura je určitě schopen říct, že tito lidé mají nezasloužený zisk - mraky nerozhánějí, vítr nespouštějí a vodu do řeky nenosí - a tak musejí platit také. No a aby toho nebylo dost, tak se ještě vyhlašuje nutnost úspor, ale o tom také nic nevíme: Budou na spotřebu nějaké limity, budou nějaké pobídky, nebo to bude povinné a budou sankce za překročení? Jaké? Odkdy to bude platit?

Síkela mluvil o sociálním tarifu a odmítal zastropování. Teď se tarif ruší a slibuje se zastropování. Od února sliboval státního obchodníka s energiemi, aby zásoboval veřejný sektor. Teď se zjistilo, že se zřízení takového subjektu nestihne, tak to bude dělat státem vlastněné Prisko, ale dnes, kdy jsou prakticky všechny energie na příští rok vykoupené, je otázkou, co bude ten státní obchodník vlastně kupovat... pokud vůbec něco nakoupí, tak velmi draho. Nemocnice, školy, domy seniorů a další se tedy mají na co těšit.

Řešení energetické krize českou cestou je jedna velká improvizace, nebo spíš fraška, v které jsou občané pouhým komparsem, který to nakonec má všechno zaplatit - fakturami za plyn a elektřinu, daněmi a nakonec ještě tím, že peníze z našich daní budou chybět ve zdravotnictví a na mnoha dalších místech.

Margita Balaštíková ANO 2011

