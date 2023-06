Balaštíková (ANO): Inflace stoupá, vláda mlčí. Lžiremiér versus guvernér ČNB

reklama

Na to se premiér ohradil, že inflace je věcí ČNB a že mu do vládnutí nemá guvernér co mluvit. No - tak se oba aktéři sešli, přisedl i ministr financí Stanjura a co o tom čteme je opravdu k nevíře: guvernér Michl evidentně ztratil naději, že by vláda byla schopna proti inflaci něco zásadního udělat, tak pouze prohlásil, že vláda a ČNB musejí v rozumné míře kooperovat - co je rozumná míra při inflaci nad 12 %, to raději nezmínil, a v čem by ta kooperace měla spočívat, také ne.

Asi se nebudou navzájem kritizovat, protože pro ČNB z toho stejně nic neplyne a vláda se kritikou ČNB střílí sama do nohy: vyzývat centrální banku, aby si to vyřídila s inflací po svém, znamená v podstatě ji vyzývat, aby zvedla úrokové sazby. To by dál udusilo ekonomiku a také prodražilo financování státního dluhu, který už dosahuje téměř 3 bilionů korun! Umí si premiér spočítat, co by nás stálo zvýšení sazeb o pouhé čtvrt procento? Asi ne, jinak by snad byl zticha. Guvernér Michl to prostě vypustil, protože se asi s premiérem na ničem dohodnout nemohl, tak už dál mlčel.

Anketa Jste pro schválení česko-americké obranné dohody DCA? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17446 lidí

Zato Fiala perlil tak, jak je jeho zvykem: všechno je v pořádku, vláda to dělá dobře a se všemi si rozumí. Objevná myšlenka zní: v boji s inflací je třeba pokračovat. Další perla: projednali jsme s guvernérem náš konsolidační balíček, kroky vedoucí ke snížení deficitu jsou jednou z cest ke snížení inflace a některá opatření už fungují, vidíme pokles cen potravin a energií. Typické PR, kdy se řeknou dvě pravdy a pak obecná hloupost a ono to vypadá, že to souvisí. Nesouvisí! Ceny energií klesly celosvětově, pan Fiala na tom nemá žádnou zásluhu, stejně tak ceny potravin. Co pro to vláda udělala? Absolutně nic. Kdyby postupovala alespoň trochu rozumněji, nemusela dnes inflace klesat z 18 % na 12 %, mohli jsme být dávno v pásmu jednociferné inflace!

Premiér Fiala vyzýval ČNB, aby si s inflací poradila sama v rámci svých kompetencí a do vlády se nenavážela. V podstatě tedy chtěl, aby ČNB zvedala dál úrokové sazby. Jak to může premiér vůbec říct? Státní dluh dosahuje částky skoro 3 biliony korun, to jsou 3 tisíce miliard (!), které se úročí a úroky samozřejmě s vyššími sazbami ČNB stoupnou. To chce premiér Fiala? Další růst výdajů státního rozpočtu v řádu desítek miliard? To mu připadá lepší, než zrušit některé státní agendy, propustit úředníky a ušetřit na jejich mzdách? Ti lidé by zcela jistě našli uplatnění v soukromých firmách, které by nemuseli tolik zvyšovat mzdy, pracovní trh by se v tomto segmentu trochu ochladil ... ale to je asi mimo obzor chápání premiéra!

Ten nám bude raději tvrdit, že snižování deficitu je jen "jednou z cest" jak krotit inflaci a že si vláda s centrální bankou rozumí. Houby! Lžipremiér Fiala se už reálným vládnutím ani nezabývá - dělá pouze PR, ve kterém mantrou číslo jedna je tvrzení, že pětikoalice drží pohromadě a rozhoduje jednomyslně. To jediné je asi pravda, ale ta společná rozhodnutí jsou především kompromisní kočkopsi, a nemají pro tuto zemi valný smysl.

Nu a hlavní poznatek ze zprávy o setkání guvernéra s premiérem: máme zdvořilého guvernéra, ale s touto vládou nic nezmůže. Pro člověka s vizí je to asi dost těžká lekce.

Margita Balaštíková ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Balaštíková (ANO): Český premiér a neviditelné sankce proti Rusku přes Kazachstán Balaštíková (ANO): Vláda se tak trochu nekontroluje (lže, jako když tiskne) Balaštíková (ANO): Balónky Fialovy vlády Balaštíková (ANO): Pětikoalice neřízených střel

Článek byl převzat z Profilu Margita Balaštíková

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.