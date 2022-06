Balaštíková (ANO): Nekalá chovatelská část musí být více postihnutelná

reklama

Dobrý den, kolegyně, kolegové. Za prvé bych chtěl poděkovat kolegovi Bělobrádkovi prostřednictvím paní předsedající i kolegovi Kottovi za ty pozměňovací návrhy, protože ty opravdu doplňují to, co v tom veterinárním zákonu chybí. A chtěla bych jenom pro upřesnění říct těm, kteří mají pocit, že Ministerstvo zemědělství bude potom investovat docela velké prostředky do systému, který bude dělat evidenci psů, že skutečně na tom už pracovala velká skupina lidí. A musím říct, že většina kolegů, kteří toto zpracovávali, byla pracovní skupina nad tady tímto zákonem, byla z řad ODS, z řad KDU, takže je to vlastně jejich práce. A tam jsme se skutečně shodli na tom, že systém bude stát docela dost finančních prostředků. V žádném případě nebylo možné, aby ho samozřejmě financovali chovatelé, protože nákladovost na vedení takové evidence není úplně malou záležitostí. Nicméně nakonec byla shoda na tom, že ten systém uděláme alespoň tak robustní, aby vyhovoval potřebám trhu - jak chovatelům, tak policii, potažmo i obcím - a nabízel možnosti evidence právě s tím, že se opravdu množí ty množírny, pobíhající psi a vlastně není možné identifikovat skutečného majitele. Samozřejmě že stát bude nadále přispívat nějakou částkou na ten systém, nicméně provozování takového serveru je samozřejmě náročné. Takže já i varuji před nějakými pozměňovacími návrhy, které by toto upravovaly a snažily se třeba snížit systematičnost toho provozu nebo tu robustnost, protože opravdu byly k tomu velké diskuse. Kolegové na tom pracovali téměř pět let.

Byla bych ráda, aby se konečně těm chovatelům, kteří opravdu mají všechno v pořádku, své chovy, mají třeba i chovy s průkazem původu - tak aby se konečně dostálo tomu, že právě tady ta nekalá chovatelská část byla postihnutelná, lépe dohledatelná a abychom tu evidenci dostali pod kontrolu. Takže jenom to na vysvětlenou jsem chtěla říct, že ten systém je teď v pořádku. Na té skupině jsme se vlastně domluvili společně i s Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou, aby ten systém ubral na robustnosti, protože první částky, které Státní veterinární správa oznámila, že tento systém bude stát, byly panem ministrem naprosto neakceptovatelné, nicméně teď je to v systému, kdy si myslím, že to bude naplňovat i ty budoucí potřeby na tu evidenci psů. Takže to je prosím jenom na dovysvětlenou. Děkuji za pozornost.

