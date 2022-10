Balaštíková (ANO): Obcím měl někdo poradit

reklama

Letos v březnu jsme se dozvěděli, že poslanec hnutí STAN Stanislav Polčák radil obcím, jak získat odškodné z kauzy Vrbětice. Přesněji - tento poslanec nejprve obce upozornil, že by mohly z kauzy nějaké peníze dostat, pak prosadil odškodnění do zákona a nakonec si řekl o několik milionů. Když se to dostalo na veřejnost, řekl ještě ráno na první jarní den, že jsou to dezinterpretace, a po obědě se milionových nároků vzdal.

Odjel do Bruselu a je dál europoslancem. Těžko říct za koho, protože z TOP 09 odešel do STAN v roce 2014, zde ale letos po této aféře členství zastavil. Radit obcím chtěl prý bezplatně, z čiré dobroty. Proč jim neporadil s jejich vklady ve Sberbank? Jak se teď ukazuje, 42 obcí mělo nárok na výplatu alespoň pojištěné části svých vkladů (to je 2,5 milionu korun), ale jak postupovat se dozvěděly jen tři z nich. Ostatním lhůta pro prokázání nároku prošla, takže budou čekat na výsledek likvidace, a ten zřejmě nebude velký.

Je několik možností, jak všem obcím, městům a krajům v této věci pomoci, jde celkem o necelých osm miliard, ale to žádného koaličního poslance nebo ministra nezajímá. Hlavně abychom dobře předsedali Evropské unii, aby se na pražských zasedáních dobře jedlo a pilo a abychom pořádně vytrestali Putina za ty schválnosti, co nám dělá s plynem. No... nevím, jestli si takovou vládu zasloužíme?

Margita Balaštíková ANO 2011

