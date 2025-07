Balaštíková (ANO): Paní Decroix hraje o čas, ne o pravdu

Mgr. Karel Krejza byl položen dotaz

Jak věřit této vládě, že chce něco nezávisle prošetřit, když poté, co Uhlíř přišel s tím, že jsou darovací smlouvy mezi Jiříkovským a Blažkem neplatné, tak najednou skončil? A jestli jsou smlouvy neplatné, co to vlastně znamená pro stát, potažmo nás lidi? Je to tak, že stát nezíská nic jen pomohl le...

