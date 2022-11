Balaštíková (ANO): Reakce na mé vystoupení v Poslanecké sněmovně

reklama

Vražda je samozřejmě vražda, ale až ve chvíli, kdy o tom rozhodne nezávislý soud. Kolik jsme slyšeli rozsudků, vyslovených novináři dávno předtím, než státní zástupci tyto obžalované a mediálně odsouzené osoby zprostili viny? Kolik jsme viděli lidí, které po mnoha letech nakonec očistily soudy? Pokud kdokoliv sděluje svůj názor v médiích, včetně novinářů, měl by názory jasně oddělit od informací. I nad masovým hrobem lze konstatovat nesporná, ověřená fakta a zdržet se spekulací. Pokud má novinář pro svá tvrzení ověřené důkazy, nemám s tím problém.

Podporuji Ukrajinu v jejím obdivuhodném, hrdinském boji s ruským agresorem, oceňuji, že zrovna ČT, když uvádí informace z jedné a z druhé strany, často poznamená, že uváděná fakta nelze ověřit. To je korektní žurnalistika. Když se však do těchto informací přimíchají neověřená tvrzení, celou reportáž to znehodnocuje a vytváří to prostor pro propagandu z druhé strany. Cožpak to nikdo nechápe?

Proč ČT mluví o hnutí ANO jako o nedemokratické politické straně? Jaké pro to mají důkazy? Pětikoalice je naopak demokratická, tedy lepší? Podívejte se na výsledky voleb i na současné volební preference! Podívejte se na výsledky parlamentních voleb! Hnutí ANO má důvěru významné části veřejnosti, má důvěru v mnoha regionech, reprezentují je kvalitní odborníci, důvěryhodní a slušní lidé. Proč je redaktorka, které je sotva 30 let, hodí do jednoho pytle a nazve nedemokratickými? Protože vám není sympatický Andrej Babiš? To je to, co říkám: zapomeňte na své sympatie a antipatie. Informujte. Chcete-li vyjádřit svůj názor, pak to udělejte svým jménem, neskrývejte se za přídavná jména a příslovce, netvařte se, že váš názor je názorem všeobecným, že je to prostě pravda! Nezamlčujte informace, když se vám nehodí...

New York Times minulý týden napsaly, že Rusko vydělává na této válce i na uvalených sankcích. Mají pro to řadu důkazů. Proč takovou informaci mohou dostat čtenáři v USA a prakticky ve všech západních zemích a proč ji nezpracuje naše veřejnoprávní televize? Já si myslím, že dopad sankcí je širší, že to nelze měřit jen obratem v zahraničním obchodě, čili že New York Times nemají tak úplně pravdu ... ale takto je pro ruskou propagandu velmi snadné citovat New York Times a "vysvětlit" našim lidem, že sankce jsou k ničemu a že zdražení energií je zbytečné, že bychom se na aktivitách EU a NATO neměli vůbec podílet. Chápete, o čem je řeč?

