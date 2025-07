„Máme se co učit.“ Pirátka letěla do Španělska, ale strhlo se peklo

Příspěvek pirátky Zuzany Klusové o její dovolené ve Španělsku vzbudil na sociální síti X pozornost i rozpaky. Klusová, která je dlouhodobě aktivní v oblasti ochrany životního prostředí, sdílela svá pozorování z města Fuengirola v Andalusii – a chválila především tamní veřejný prostor, ekologická opatření a celkovou kulturu městského života.

Zveřejnila dvě krátká videa z dovolené a připojila k nim doslovný komentář: „Miluji Španělsko! Z Ostravy do Malagy Ryanairem za pár korun. Tak letos Fuengirola. Všude cyklostezky, na přechodu vás vždy pustí, na každém rohu hřiště na basket, fotbal, prolézačky pro děti, ceny potravin nižší než doma a všude zeleň a fíkovníky, v korunách stromů papoušci a super reuse záhony z trubek. Třídí se i na pláži, všude čtyři koše. Máme se co učit.“

Někteří uživatelé jí připomněli, že let do Malagy nízkonákladovou aerolinkou Ryanair může být v rozporu s hodnotami, které Klusová dlouhodobě zastává v oblasti klimatu a udržitelnosti.

V diskusi pod příspěvkem Zuzany Klusové debatu rozproudil například někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Reagoval slovy, z nichž bylo zřejmé, že považuje cestu Klusové za rozpornou s její ekologickou profilací. Naznačil, že ji „asi nezajímá uhlíková stopa“.

Klusová se proti tomu ohradila s tím, že letecká dovolená není žádný přestupek: „Jednou za rok cestovat nízkonákladovkou do soukromí není nic výstředního.“

Nato jí Němeček odpověděl, že „není“, ale dodal: „Jen jsem myslel, že řešíte ty emise CO2.“

„Řeším, ale to neznamená, že nesmím na dovolenou do Evropy,“ uvedla Klusová, která je mj. spoluzakladatelkou spolku Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem. Ten byl později přejmenován na S.O.S. Karviná. Jeho cílem je ochrana životního prostředí.

Následně jí Němeček vysvětlil, že užíváním letecké dopravy se člověk podílí na jedněch z největších emisí CO2 na přepravenou osobu.

„Když bude každý dělat to co já celý rok v klidu, může jednou za rok letět k moři do Evropy,“ reagovala Klusová argumentem, že jde o celkovou bilanci.

Svatopluk Němeček pak uzavřel výměnu slovy: „Kázat vodu a pít víno. Ale nic vám nevyčítám, protože naštěstí vyznavačem antiuhlíkové ideologie nejsem.“

Svůj kritický názor přidal i další uživatel s výtkou směřovanou k uhlíkové stopě spojené s leteckou dopravou. „Ta jedna cesta letadlem nejspíš znamená, že jste vypustila do ovzduší víc CO2 než já za celý rok ježděním na motorce,“ napsal.

Současně dodal, že nízkonákladová letecká doprava není podle něj o nic ekologičtější než běžné aerolinky. „Nízkonákladovka vypouští stejné emise jako prémiovka. Když řešíte uhlíkovou stopu a ostatním chcete zdražovat život, tak si uvědomte, že i tohle je proti vašemu přesvědčení,“ zdůraznil.

I další komentující poukázal na širší kontext dopadu levného leteckého cestování na klima i konkrétní destinace. „Nízkonákladovky nejsou ekologické, že? Zdanit letecký kerosin jako ostatní pohonné hmoty,“ poukázal na to, že letecký kerosin – tedy palivo pro letadla – by měl být zdaněn stejně jako jiné pohonné hmoty. „Létat po Evropě za pár korun je zvěrstvo. Tento způsob cestování je neudržitelný. Malaga tím hodně trpí,“ doplnil.

Malaga se na udržitelný turismus soustředí, protože ho potřebuje, upozornila následně Klusová. „Malaga se snaží o udržitelný turismus, protože ji živí z velké části. Lidé by měli cestovat, poznávat, inspirovat se – ale ohleduplně k regionu. Ne se vyblbovat,“ napsala.

Komentující však v debatě pokračoval a zopakoval svůj postoj: „Zdanit letecký kerosin. Cestování by neměl být masový produkt. Cestovat ano, poznávat ano, ale nikoliv jako povrchní konzument. Po Evropě by se levně mělo cestovat vlakem. Létat? Proč ne? Ale za výživnou cenu. A Airbnb se naprosto zvrhlo.“

Klusové se poté tázal, proč necestuje do zahraničí na delší dobu. „Tak se dá poznat země a lidé, tohle je jen turistická konzumace. A Airbnb moc Malaze nepomůže, že. A to je PR Pirátů. Dichtung und Wahrheit,“ napsal s odkazem na slavný německý výraz, který v překladu znamená básnění a pravda – čili narážka na to, že prezentace dovolené nemusí odpovídat realitě.

„Protože nemám dovolenou a peníze,“ vysvětlila mu pirátka stručně a osobně.

Uživatel však oponoval, že dovolenou přece má, a naznačil, že jako politička, která prosazuje ekologická opatření, by měla sama zvolit jiný způsob dopravy: „Po Evropě se dá cestovat vlakem,“ zopakoval závěrem svůj postoj.

