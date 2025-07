Kordová Marvanová: Korupce ve velkém jede dál

Od zatýkání v kauze Dozimetr na pražském magistrátu uběhly už tři roky a stále trvají nekonečné průtahy s nařízením veřejného jednání před soudem. Ten by měl začít projednávat obžalobu obviněných z organizované zločinecké skupiny, napojené na Dopravní podnik hlavního města Prahy. A co na to pražští politici - radní, náměstci a primátor?

DPP ani Praha se necítí být poškozená, takže se nepřihlásily jako poškození do trestního řízení. Co na to odpovědní radní města? Mlčí...

Anketa Chcete, aby STAČILO! a SOCDEM postavili společnou kandidátku? Ano 84% Ne 9% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 1384 lidí

Již víc než rok máme na stole tři hloubkové audity, které odhalují nelegální a podezřelé transakce a zakázky v DPP. A jestli si myslíte, že je Rada města nebo zastupitelstvo projednaly a vyvodily závěry a odpovědnost, tak nikoli. Marně mnoho měsíců navrhuji, aby to bylo aspoň zařazeno na jednání zastupitelstva. A vedení města to blokuje a zametá pod koberec.

Tak snad až bude veřejné soudní jednání, všem otevřou oči nahrávky, na nichž se domlouvá zločinecká skupina, napojená na politiky z vedení města, jak okrást Prahu a DPP. Ale kdo ví, kdy ten soud bude, protože jeho neustálé odkládání vypadá, že se nikomu do citlivé politické kauzy, zasahující vlivné skupiny, nechce.

To bude zřejmě důvod průtahů ve všech politických kauzách, což není dobrá vizitka justice v ČR! A pro Prahu je to hrozná vizitka, protože korupce ve velkém jede dál. Maximálně přibývají zatčení a obvinění, ale zakázky běží beze změny...

Před lety bylo Mariánské náměstí, kde sídlí vedení Prahy, přejmenováno na Mafiánské náměstí... Jak trefné. Toto si Praha jako jedno z nejkrásnějších evropských měst nezaslouží.

