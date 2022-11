Balaštíková (ANO): Systém fungoval, byl zaveden a mohl státu přinést nějaké prostředky

reklama

Tak dnes snad naposledy, kolegyně a kolegové,

vystoupím jako poslankyně druhé kategorie, jak mě tady jeden kolega se svatozáří nařkl. Jenom bych mu chtěla prostřednictvím pana předsedajícího vzkázat, že před bohem jsme si všichni rovni, pokud k němu ještě tahle informace nedoputovala.

Takže v roce 2016 se zaváděla elektronická evidence tržeb. Mnoho podnikatelů vyhrožovalo zavřením provozoven, ukončením činnosti i skokovým zdražováním. A nic z toho se nestalo. Po šesti letech ale podniky mluví jinak. Drtivá většina podnikatelů si zvykla a velká část firem je do EET napojena dodnes, i přestože už není povinné. Šlo přitom o nejkontroverznější úpravu daňových povinností posledních let, která vyvolala velké vášně nejen v politických, ale hlavně v podnikatelských kruzích. Já bych očekávala, že kabinet Petra Fialy bude získávat samou chválu, ale vidím, že schytáváte i kritiku. Proč?

Všichni totiž očekávali, že budete bojovat s šedou ekonomikou a podnikatelé přiznávají, že EET mohlo být nástrojem proti šedé ekonomice. Očekávali jsme všichni, že při dnešním marném hledání i té nejmenší úspory budete alespoň podporovat dobrovolné EET a nezmaříte ani vynaložené náklady podnikatelů, ale hlavně vynaložené náklady státu. Ale to ne. Musíme zabalit svůj návrh do nesmyslných podpůrných argumentů a hlavně odmítáte vzít v potaz postoj svazů a komor, kteří zaštiťují jednotlivé podnikatele a firmy a kteří vám předkládají své požadavky. A to je nerušit nebo alespoň ponechat dobrovolné EET, protože většina jejich členů v tom stále pokračuje.

A co třeba říkají? Systém fungoval, byl zaveden a mohl státu přinést nějaké prostředky. Všichni provozovatelé ho mají, i ti, kdo neměli pokladní systémy, si je pořídili a nyní mají přesnější data o své ekonomice, dokonce o svých zaměstnancích a mají přehled i o tržbách, říká pan Stárek z Asociace hotelů a restaurací. A co na to říká jejich odborový svaz? Systém ale hlavně odstranil vyplácení zaměstnanců načerno bez zaplacených odvodů na zdravotní a sociální pojištění, což se projevilo ve mzdách a zcela určitě se projevilo i ve státní pokladně. A možná i tito zaměstnanci jsou ti, kteří by byli rádi, aby se to EET ponechalo aspoň v dobrovolné formě. A my bychom měli vzít v potaz jejich požadavky, podporující žádosti za svazy a komory a posoudit, zda ta dobrovolnost by nebyla tím nejvhodnějším řešením, lepším než to ukončení.

A jako důvody bych uvedla - za prvé, přejí si to zástupci svazů a komor, kteří zastupují jednotlivé podnikatelské subjekty, velké, malé, střední. Požadují to oborové svazy, zastupující jejich zaměstnance. A opravdu, i když to neradi slyšíte, to narovnává podnikatelské prostředí, protože u některých firem nelze prodávat bez faktury. Na fakturu, pane? Dovedete si představit chemický nebo farmaceutický průmysl, který by se těmito podmínkami řídil? To přece není možné. Takže to prostředí zas tak rovné není.

A nezmaříme vynaložené náklady do podnikatelského sektoru ani státu. A tím, že EET bylo kvůli covidové situaci přerušeno a nebylo zavedeno v celém podnikatelském prostředí, nemohl se také dostatečně projevit jeho účinek a dosah a tím pádem vyhodnocujeme neúplnost funkčnosti a možná se všichni mýlíme. Já neříkám, že vy ani my, možná jsme to my všichni a bylo by to jinak, ale měli bychom vyhodnocovat úplnost.

A pokud cítíte, že k některým sektorům není EET spravedlivé, tak přece máte jiné nástroje, můžete to řešit zavedením jiné výše daně z podnikání z těchto sektorů. A uměli byste to určitě upravit.

A poslední důvod, proč ponechat EET, je - každá koruna, kterou stát získá navíc, je pro naši státní pokladnu důležitá, protože i ten poslední milion se skládá z jednotlivých korun, ale to určitě pan ministr financí ví.

Děkuji vám za pozornost.

