Baránek (Soukromníci): Zvýšení žebráckých důchodů nejen pro OSVČ

V poslední době velmi často vzpomínám na svého otce, který v situacích, ve kterých se špatně orientoval, vždy řekl: „V tom aby se prase vyznalo.“ A bylo jedno, jestli to byla situace v rodině, v dědině, v komunistických zprávách v televizi nebo ve vysílání Svobodné Evropy. Jsem přesvědčen, že tento pocit musí mít všichni, kteří nemají každodenní informace z různých míst, ve kterých se o „důchodové reformě“ jedná.

1) Strana soukromníků České republiky ve spolupráci s panem profesorem Jaroslavem Vostatkem, členem Komise pro spravedlivé důchody, navrhla v loňském roce začít řešit otázku důchodů na etapy. To proto, že „velká důchodová reforma“ při dnešním politickém zmatku, nedostatku peněz a obrovské řevnivosti ANO a ČSSD je prostě v nedohlednu.

2) V první etapě jsme navrhli rozdělit dnešní 1. pilíř na 0. a 1. pilíř. V tom 0. pilíři by se poměrně jednoduše řešily žebrácké důchody, tedy ty, které jsou v tomto momentě pod cca 11 500 Kč. To by byl minimální důchod. K této částce by se připočítávaly jako všem mj. roční valorizace. Toto zvýšení by se týkalo nejen OSVČ, ale i zaměstnanců s nízkým důchodem, kterým se v momentě změny výpočtu důchodu také povýší na uvedenou částku. Náklady na tuto část důchodové reformy by byly max. 7 miliard Kč ročně. Pokud si uvědomíme, kolik miliard za různé nesmysly tato tlupa „vyhodí z okna“, tak je to suma až zanedbatelná, když si uvědomíme, že by to alespoň nějak pomohlo desítkám tisíc lidí. Žádný zázrak, ale cca 11 500 Kč je víc než 6 nebo 8 tisíc Kč.

3) Postupným jednáním jsme získali pro tento postup podporu STAN, Pirátů, ČMKOS, Seniorů ČR, Trikolory, Asociace vinařů ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Podnikatelských odborů a máme před jednáním s ODS, Konfederací zaměstnavatelských svazů (Tripartita) a dalšími.

4) Důležité! Při poměrně velké znalosti zákulisní situace jsem přesvědčen, že vládní cestou změny provést nepůjdou. Od 2 lidí, členů Komise pro spravedlivé důchody, se pan profesor Vostatek dozvěděl, že Andrej Babiš dal pokyn tuto komisi rozbít s tím, že přejde pod něho. Vrchní služebná Schillerová už přispěchala s prohlášením, že takto by to bylo dobře. Ti dva, co nám to řekli, mají sice blízko k ANO, ale tato šaškárna už přesáhla únosnou mez i pro ně. Toto jasně dokazuje, že poradci Babišovi řekli pozor, tato snaha může mít velký politický dopad hlavně v momentě, kdy se až závratnou rychlostí zdražuje jídlo, bydlení atd. To mimo jiné potvrzuje, že těmto gangsterům je jedno, kolik tisíc lidí je zoufalých ze své sociální situace. Podle mne je jedno řešení. Pokud se 1. etapy „důchodové reformy“ ujme skupina senátorů nebo poslanců a předloží návrh zákona místo vlády, jsem přesvědčen, že jde získat i určité hlasy z vládních stran od lidí, kteří sice doteď poměrně věrně sloužili, ale tato bezohlednost a manipulace je už i pro ně silná káva. Má význam vytvářet v této oblasti silný tlak na vládu.

5) Senátora za Stranu soukromníků České republiky pana Iva Valentu jsme požádali, aby zvážil postup. S naší myšlenkou zvýšení žebráckých důchodů souhlasí.

Strana soukromníků České republiky Soukromníci



