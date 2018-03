Barta (OČR): Děti, sport a peníze

Obrovské částky z peněz daňových poplatníků končí na účtech sportovních asociací, výborů, institucí a jejich úředníků a to jako dotace převážně z Ministerstva školství. Z těchto dotací jsou placeny statisíce trenérům (téměř 650 tisíc měsíčně trenér nároďáku) nebo provoz soukromým sportovním klubům.

Za statisíce jsou nakupováni hráči, propláceny nájmy v rezidencích či nemovitosti, drahá auta a jejich provoz.

V současné době se jedná přibližně o 5,5 miliardy Kč a „ti nahoře“ zvažují příští rok až 11 miliard Kč. Sportovcům již osvědčeným se peníze sypou navíc z jejich úspěchů, reklamy i z veřejných peněz. Aktivní sportovci si musí vydělat svými úspěchy, nemohou být dotování z daní těch, co za pár tisícovek makají od rána do večera!

Přejme peníze úspěšným, ale proč by to mělo jít z mezd „nádeníků“ a jejich daní? Na malé dětičky se zpravidla zapomíná. Na ně většinou už nic nezbude.

Rodiče dětí, kteří si dost vydělají, mohou dětem platit sportovní kroužky nebo jiné aktivity prospěšné pro jejich vývoj. Mohou to být zpěv, hudební škola, výtvarná výchova či jiné aktivity.

Rodiče, kteří na to nemají a jsou od rána do večera v jedné nebo více zaměstnáních, nechávají děti doma samotné na pospas internetu, televizi a v pozdějším věku i partičkám holdujícím fetování a násilí.

Každé dítě může být nadané pro něco jiného, peníze daňových poplatníků však putují jen někam.

Ing. Josef Barta, MBA OČR



Právo svobodné volby a rozhodování musí platit i ve výběru zájmů dítěte a jeho schopností. Rodiče by měli mít takové příjmy, aby dokázali dítě vychovat co nejlépe a zdokonalit to, co dítěti jde nejlépe.

Pokud nebude rodiče ždímat stát, aby měl na rozhazování, budou mít rodiče i děti dostatek peněz a času na volnočasové aktivity podle své volby. Lidé by se měli zamyslet nad skutečností, proč platí tolik peněz do státní kasy, když ze společných peněz je dáváno jen někomu.

Daně platí občané proto, aby za ně stát zajišťoval služby občanům! Ne aby je ještě více okrádal a trestal nesmyslnými zákony. Proč by lidé, kteří sami nesportují a nevedou k tomu ani děti, museli přispívat sportovcům, kteří mohou peníze získat od sponzorů, fandů, z prodeje reklamy, reklamních předmětů či vstupného?

Proč lidé plošně platí za něco, co jim není k užitku? Kdo za to odpovídá?! Ten by to měl také uhradit! A ze svého! Lidé nezávidí statisícové platy sportovcům. Lidi trápí, že je to většinou z jejich mozolů a sami nemají ani na nájem, natož na placení sportovních kroužků svým dětem!

Jak to v ČR zajistit, když 10% obyvatel žije na/nebo pod hranicí bídy a převážná většina otrocky pracuje v pozici závisláků (závislá pracovní činnost § 6 Zákon o daních z příjmů č.586/1992 Sb.) s jen malou nadějí se osamostatnit?

Řešení existuje v podobě „tržní hodnotové ekonomiky“. Penízky pouze za práci! Svoboda, rovnost a spravedlnost! To, co tu chybí, je právo a jeho vymahatelnost!

Změňte to v podzimních volbách, vyberte své zástupce svobodně a tak, aby vaši zástupci za vaše peníze pracovali pro vás. Máte šanci přímé volby! Nepromarněte ji.

Sport bude „kvést“, bude dostatek peněz, času i sponzorů a rodiče budou mít nejen čas, ale i peníze na výchovu svých dětí

