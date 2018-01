Barta (OČR): Každý si dovolí jen tolik, kolik mu dovolíme…

Okrádají vás? Ubližují vám? Ničí a devastují váš majetek? Mrzačí a vraždí beztrestně? Bohužel to současné zákony umožňují.

Za trest jsou pachatelé odměněni bezstarostným pobytem v zařízení podobném hotelu s plnou penzí, s možností kulturního vyžití a sportu, s případnými vycházkami i možnostmi studia, s plnou lékařskou péčí a prakticky žádnými povinnostmi ani platbami. K tomu ještě mají „ochranku“. Náklady platí občané svými daněmi, tedy i ti, kteří se byli oběti násilí a podvodů „trestaných“ delikventů či byli jinak poškozeni.

Dnes je trestán nevinný, který byl napaden a bránil se!

Je trestán ten, který byl okraden a řekl to ostatním lidem!

Je trestán úspěšný, protože převýšil hlupáky u moci!

Policie vám nevydá vaše věci, které vám zloděj ukradl, pokud k tomu zloděj nedá souhlas!

Se svým vlastnictvím si nemůžete nakládat jen podle své vůle, musíte mít k tomu řadu souhlasů úředníků!

Nesmíte dělat to, co umíte, pokud vám to nějaký úředník nedovolí!

Dálnice se nestaví, protože pár jednotlivců si zamane, že si s ostatními občany „zalaškují“! (křeček, tetřívek, mlok…)

Oběti na lidských životek při dopravních nehodách na nevyhovujících komunikacích, dýchání výfukových zplodin, zvířeného prachu a život v neustálém hluku stěžovatele a „údajné ochránce přírody“ netrápí.

Ing. Josef Barta, MBA OČR



Nebydlí totiž u silnic, kterých se to týká, nemusí jezdit za prací a je jim úplně jedno, jestli ostatní lidé trpí, umírají při dopravních nehodách, „zadělávají si“ na rakovinu a jiné nemoci tím, že v postižených lokalitách žijí.

Dovolme všem škůdcům jenom to, co nám nebude škodit! Změňme zákony tak, aby byly ve prospěch většiny občanů, nikoliv ve prospěch gaunerů, lumpů, korupčníků, zlodějů, ničemů či vrahů a takových, kteří se chtějí jen zviditelnit na účet druhých! Životy a zdraví lidí je důležitější!

Slušný člověk nemá co tajit. Pro hajzlíky, podvodníky, zloděje i násilníky a ty, kteří se nechovali čestně či ty, kterým nic neříkají práva druhých, pro ty je stavěna tzv. „ochrana osobních údajů“ a nově i GDPR.

Nastavme zákonná pravidla pro potírání a trestání zločinu tak, aby se zločinci a škůdci začali bát. Netřeba vymýšlet pro kriminálníky databáze tipů k jejich beztrestnému páchání trestné činnosti a nazývat veřejnými rejstříky!

Dovolme ukázat veřejně na zloděje, namísto utajování jeho identity!

Dovolme ukázat na udavače, který chtěl jinému znepříjemnit život a jeho tvrzení se neprokáží a tvrdě ho potrestejme!

Lidé, změňte špatné zákony, které dnes platí! Jak? Přichází komunální volby. Vyberte si za své zástupce takové spoluobčany, kteří budou hájit vaše zájmy, a ne zájmy lumpů, kriminálníků a korupčníků!

Kdo vám pomůže? Stačíte na to sami. Více vám poví „hodnotová ekonomika“ na internetu.

Přímé volby vašich vyvolených je možná! Máte dotaz? Napište autorovi článku.

(převzato z Profilu)

