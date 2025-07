„To vám to došlo až teď?“ Výsměch za „prozření“ o Zelenském

V posledních dnech roste kritika vůči ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému kvůli jeho přístupu k boji proti korupci a také kvůli autoritářským tendencím. Obojí vyvolalo masové protesty na Ukrajině. Nepokoje jsou největší od začátku války s Ruskem v roce 2022.

Pro mnohé české podporovatele je matoucí, že v zemi probíhají rozsáhlé demonstrace, které nejsou namířeny proti Rusku, ale proti Zelenskému. Důvodem je jeho rozhodnutí podepsat zákon, který podřizuje nezávislé protikorupční úřady (NABU a SAPO) generálnímu prokurátorovi, jehož jmenuje prezident. Tento krok je vnímán jako oslabení boje proti korupci.

Zatímco na mezinárodní scéně Zelenskyj působí jako charismatický vůdce, doma vykazuje autoritářské rysy, když obchází demokratické instituce, aby prosadil své cíle. To zahrnuje potlačování kritiků a oslabování protikorupčních mechanismů.

Analytici vyzývají k přístupu „důvěřuj, ale prověřuj“ a zdůrazňují, že Západ by měl přehodnotit svou bezvýhradnou loajalitu, zejména kvůli Zelenského nedostatečnému důrazu na reformy a jeho zaměření na válečné otázky (např. dodávky zbraní) při jednáních s evropskými lídry.

Po diplomatickém tlaku z Londýna a z Berlína Zelenskyj slíbil nový zákon, který by obnovil nezávislost protikorupčních úřadů. Tento obrat je vnímán jako reakce na domácí i mezinárodní kritiku. Zelenskyj čelí rostoucímu domácímu i zahraničnímu tlaku kvůli svému přístupu k moci a k reformám, což zpochybňuje jeho image hrdiny odporu a vyvolává otázky o budoucí podpoře od Západu.

Eurokrati a masmédia kritizují Zelenského jako dezoláti

Situace na Ukrajině vzbudila pozornost také na českých sociálních sítích. „Malý komentář k těm antikorupčním protestům, které teď probíhají na Ukrajině“ zveřejnil marketér Martin Jaroš.

„Protože vidím, že duševní giganti typu pana Rajchla už se toho chytají a vidí v tom nové ospravedlnění ruské války. Toto je můj osobní pohled. 1. Nikdy jsem si nijak neidolizoval Ukrajinu. 2. Podle mě to vždy byla chudá země s mnoha problémy, v reále ještě chudší než Rusko, stejně zkorumpovaná, s trochu větší snahou o demokracii. 3. Nemám absolutně žádné iluze, že by se z Ukrajiny za posledních pár let stalo druhé Dánsko a epicentrum světové poctivosti. 4. ALE. Agresivní válka je agresivní válka a je vždycky zlá. Nejsem primárně fanda Ukrajiny – jsem primárně odpůrce ruského útoku na souseda. Ze strany Ruska je to čiré zlo, brutální agresivita a likvidace statisíců a miliónů životů jen kvůli egu jednoho starého lumpa. 5. Neomluvitelné násilí zůstává násilím, i když oběť není dokonalá. V reálném světě oběť není nikdy dokonalá – přesto je obětí,“ svěřil se na svém facebookovém profilu Jaroš.

Dále napsal: „Moje přání porazit Rusko a zastavit jeho krvavou agresi se vůbec nemění a nijak nezávisí na tom, jaké vnitropolitické boje či problémy probíhají na Ukrajině. Protože jednou by po Ukrajině mohlo následovat Slovensko a pak třeba my – a my taky nebudeme dokonalí. Ostatně soudím, že Rajchl, Sterzik a jejich fandové jsou nemorální kreatury.“

Europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo!) byl stručnější: „Poslední tři dny eurokrati a masmédia kritizují Zelenského hůř, než největší dezoláti. Ano, stíhat korupci na Ukrajině je jako dávat na Velké ceně Brna pokuty za rychlost… ale to vám to došlo až teď? Potom, co jste tam naposílali stamiliardy z peněz daňových poplatníků? My jsme hlasovali s Kateřinou Konečnou proti.“

Poslední tři dny eurokrati a masmédia kritizují Zelenského hůř, než největší dezoláti. Ano, stíhat korupci na Ukrajině je jako dávat na Velké ceně Brna pokuty za rychlost...ale to vám to došlo až teď? Potom, co jste tam naposílali stamiliardy z peněz daňových poplatníků? My jsme… pic.twitter.com/x0re5CYZZh — Ondřej Dostál (@dostalondrej) July 25, 2025

