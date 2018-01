Barta (OČR): Tak nám to zase zdražili, pani Müllerová …

To by měl vysvětlit odpovědný úředník, placený z daní občanů. Měl by též zdůvodnit, proč se stav České pošty stále zhoršuje. Co bude dát? Neprodá stát Českou poštu stejně, jako většinu majetku českých občanů zahraničnímu kapitálu, aby obíral české občany i stát o peníze, které potom vyveze za hranice?

Obyčejní pošťáci to nemají jednoduché. Vedení České pošty není schopné nastavit pravidla pro její prosperitu a ta stále klesá!

Další zdražení poštovních služeb odradí mnoho lidí od jejich využívání. Již dnes je velká většina komunikace vedena po internetu, mobilních telefonech a prostřednictvím soukromých doručovacích společností nebo kurýrů.

Česká pošta, ve vlastnictví státu (tedy všech občanů ČR), přitom ale poskytuje svými zaměstnanci bankovní a pojišťovací služby zahraničním soukromým společnostem (Poštovní spořitelna/Belgie a Česká pojišťovna/Nizozemské království).

Prostřednictvím České pošty a zahraničních bank jsou ale vypláceny i například důchody, podpory a další dávky českým subjektům. Českou komerční banku stát nemá! Velmi tučné poplatky tak tedy plynou do soukromých kapes zahraničních vlastníků bank. Kdo za to může? Lidé na odpovědných místech! Ty, které platí občan nejen ze svých daní, ale i poštovních poplatků.

Ing. Josef Barta, MBA OČR



Kdy stát vytvoří pro potřebu českých občanů českou komerční banku, která občanům nabídne slušné úroky z půjček a výhody pro své peněžní produkty? Přitom stát uspoří občanům obrovské částky nejen za výdaje za poplatky zahraničním bankám.

Pobočkami takové banky mohou být stávající poštovní úřady, kde je už školený personál i potřebná technika.

Jistě to nebude jednoduché, ale obrovský finanční přínos pro české občany a to nejen úsporou výdajů ze státního rozpočtu, ale i snížením nákladů poštovného a oživení služeb pošty za to stojí. Krom toho bude možné vytvořit nová pracovní místa a poskytnout důstojné podmínky pro pracovníky České pošty.

Je to na lidech-občanech této země, zda to prosadí jejich zástupci, které si svými daněmi platí. Dalším řešením je v komunálních volbách zvolení takových spoluobčanů a to přímou volbou, kteří budou hájit zájmy občanů, nikoliv zájmy svoje a zájmy zahraničních podnikatelů na našem území. Více informací k možným změnám naleznete na internetu pod pojmem „hodnotová ekonomika“ (privatismus). Pokud chcete žít lépe, musíte pro to něco udělat!

