Všude vítězí ANO, kromě Prahy. Tam vede SPOLU

Souhrnný model za druhé čtvrtletí ještě nemohl reflektovat spojení Pirátů se Zelenými ani události kolem bitcoinové kauzy spojené s koalicí Spolu, uvedla agentura STEM.

Hlavní město Praha zůstává pro strany vládní koalice výjimkou na mapě politických preferencí – jako v jediném by zde strany vládní koalice získaly nadpoloviční většinu hlasů. Podle volebního modelu pro druhé čtvrtletí 2025 by koalice Spolu dosáhla na 29 %, hnutí STAN by přidalo 16 % a Piráti by získali dalších 14 %, v součtu by strany atakovaly hranici 59 %, což je výrazný náskok před opozičním hnutím ANO, které v Praze zaznamenává svou nejslabší podporu – 21 %. I tak by si ale druhé místo udrželo.

Podprůměrný výsledek v hlavním městě vykazuje i SPD (se ziskem 7 %), kandidující s podporou Svobodných, PRO a Trikolorou. Přesto by se těsně udrželi nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. Naproti tomu hnutí Stačilo! (3 %) a Motoristé sobě (4 %) by v Praze zůstali pod touto hranicí a do parlamentu by se nedostali.

Souhrnný průzkum STEMU za 2. čtvrtletí pro sněmovní volby.??



Celkem 7000 respondentů už stačí na indikativní výsledky za jednotlivé kraje (byť i tak je tam podle mě pár “chyb“).



Každopádně SPOLU vítězí pouze v Praze, všude jinde více či méně drtivá vítězství ANO.#Česko ???? pic.twitter.com/6gvqVRfB3l — Michal Sirový ???? (@sssirda) July 26, 2025

Středočeský kraj odpovídá svým rozdělením podpory republikovým průměrům. První místo by zde obsadilo hnutí ANO s podporou 28 %, koalice Spolu by dosáhla na 22 %. Nadprůměrnou podporu zde má hnutí STAN, které by získalo 15 %, což je o několik procentních bodů více než v jiných krajích. Piráti by se do dolní komory dostali s 6 %, stejně jako hnutí Stačilo!, které se zde pohybuje přesně na hranici 5 %. Pod čarou by naopak zůstalo hnutí Motoristé sobě, kterému model přisuzuje jen 3 % hlasů.

Jihomoravský kraj se v mnohém blíží celorepublikovým výsledkům. V čele volebních preferencí zde zůstává hnutí ANO se ziskem 28 %, následované koalicí Spolu, která by oslovila 23 % voličů. SPD by v kraji získalo 10 %, hnutí STAN dosahuje na 11 % a Piráti si udržují podíl 7 %. Stejný výsledek 7 % zaznamenává i hnutí Stačilo!. Na samotné hranici zůstává hnutí Motoristé sobě, které by se v Jihomoravském kraji dostalo do parlamentu s 5 % podporou.

„Při pohledu na zdejší výsledky koalice Spolu a na její výsledky v Jihočeském kraji se jen potvrzuje, že sněmovní volby jsou jinou disciplínou než ty krajské,“ uvedla agentura STEM. Narážela tak na fakt, že v krajských volbách v obou regionech vládní koaliční strany, respektive ODS na jihu Čech, slavily úspěch.

Konkrétně v Jihočeském kraji by podle volebního modelu ANO s přehledem zvítězilo – s podporou 31 % si udržuje výrazný náskok před koalicí Spolu, která by zde získala 23 %. SPD se drží na deseti procentech.

Hnutí STAN by v tomto kraji dosáhlo na 8 %, Piráti na 7 %. Výrazněji se zde prosazuje hnutí Stačilo!, které by získalo 8 %. Motoristům zde model přisuzuje 6 %.

Zatímco v hlavním městě dominují vládní strany, Moravskoslezský kraj představuje jejich přesný opak. Hnutí ANO zde jednoznačně dominuje – podle volebního modelu by získalo 38 %, což je jeden z jeho nejsilnějších výsledků napříč republikou. Region tak potvrzuje pozici tradiční bašty Andreje Babiše. SPD by zde získala 15 %.

Vládní koalice Spolu by zde oslovila pouze 16 % voličů, tedy hluboko pod svým výsledkem v metropoli. Ještě slabší výsledek zaznamenává STAN (6 %) a Piráti (7 %).

Nad pětiprocentní hranici by se v kraji dostalo i hnutí Stačilo! se 6 %, zatímco Motoristé sobě by s pouhými 3 % mandáty nezískali.

Ústecký kraj je nejsilnější region pro hnutí ANO, které zde podle volebního modelu dosahuje až 40 % hlasů. Jde o nejvyšší naměřenou podporu této strany napříč celou republikou. Na druhém místě se v kraji umisťuje SPD se ziskem 15 %, třetí je koalice SPOLU s 14 %. Hnutí STAN by zde získalo 8 %.

Hned tři formace se v Ústeckém kraji pohybují na hranici vstupu do Sněmovny: Piráti, hnutí Stačilo! a Motoristé sobě shodně dosahují podpory 5 %.

Také v Karlovarském kraji dominuje hnutí ANO, které by zde získalo 37 % hlasů a potvrdilo svou sílu v regionech mimo hlavní město. Na druhém místě se umísťuje SPD se ziskem 17 %. Koalice Spolu zde oslovuje 15 % voličů.

Zbylé politické subjekty se v kraji pohybují v těsné blízkosti pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do Poslanecké sněmovny. Hnutí STAN je přesně na 5 %, Piráti mají o procentní bod více (6 %), stejně jako Motoristé sobě. Hnutí Stačilo! dosahuje v Karlovarském kraji 7 %.

V Olomouckém kraji by hnutí ANO jasně zvítězilo se ziskem 33 %. Druhé místo zde zaujímá koalice Spolu s 18 %, těsně následovaná SPD, která by v kraji oslovila 17 % voličů – jeden z jejích nejvyšších výsledků v zemi. Hnutí STAN by v Olomouckém kraji získalo 7 %, Piráti dosahují 6 %, a stejnou podporu jako STAN má i hnutí Stačilo!.

Naopak pod pětiprocentní hranicí zůstává hnutí Motoristé sobě se ziskem 4 %.

Liberecký kraj přináší zajímavé odchylky od celostátních trendů. Hnutí ANO zde sice vede se ziskem 28 %, nicméně výrazně zde boduje i hnutí STAN, které by získalo 18 % – svůj nejlepší výsledek napříč republikou. Koalice Spolu zde oslovuje 19 % voličů a SPD si drží 10 %. Piráti zde získali 6 %.

Naopak hnutí Stačilo! by se zde se ziskem 4 % do Sněmovny nedostalo. Překvapením regionu jsou Motoristé sobě – přestože celostátně vykazují spíše klesající podporu, v Libereckém kraji získali 7 %.

Ve Zlínském kraji si hnutí ANO se ziskem 29 % udržuje první místo před koalicí Spolu, která zde dosahuje na 18 %. SPD by v regionu získala 14 %. Hnutí STAN by se v kraji těšilo podpoře 11 %.

Piráti by si v kraji připsali 8 %, hnutí Stačilo! pak 7 %. Jediným z významnějších subjektů, který by se ve Zlínském kraji do Poslanecké sněmovny neprobojoval, jsou Motoristé sobě. Získali by zde jen 3 % a zůstali by tak mimo hru.

V Pardubickém kraji by podle volebního modelu suverénně zvítězilo hnutí ANO, které by získalo 35 % hlasů. S výrazným odstupem druhá by skončila koalice Spolu s 18 %, třetí místo by připadlo SPD, které má 13 %.

Hnutí STAN by v kraji získalo 9 %. Piráti a hnutí Stačilo! se v Pardubickém kraji pohybují přesně na pětiprocentní hranici.

Motoristé sobě by v regionu zůstali pod touto hranicí se ziskem 4 % a do Poslanecké sněmovny by se tak z Pardubického kraje neprobojovali.

V Královéhradeckém kraji hnutí ANO získalo 29 %, ale koalice Spolu zde drží pozici s podporou 25 %. Hnutí STAN by v kraji získalo 11 %, hnutí SPD 10 %. Na hranici se v kraji pohybují jak Piráti, tak hnutí Stačilo!, získaly by 5 %. Pro Motoristy model ukazuje zisk 6 %.

Na Vysočině je v čele průzkumu ANO se ziskem 31 %, následované koalicí SPOLU, která zde dosahuje 24 %. Hnutí STAN si udržuje pozici s podporou 13 %, SPD by zde oslovilo 10 % voličů. Do Poslanecké sněmovny by se z Vysočiny dostalo také hnutí Stačilo!, které by získalo 6 %.

Naproti tomu Piráti zde zůstávají pod pětiprocentní hranicí se ziskem pouze 4 %, což je jeden z jejich nejslabších výsledků v rámci krajů. Stejně tak by neuspěli Motoristé sobě, kteří by zde obdrželi jen 3 %.

V Plzeňském kraji by volby ovládlo hnutí ANO se ziskem 30 %, druhé místo by patřilo koalici Spolu s podporou 22 %. SPD by zde získalo 12 %, hnutí STAN by se dostalo na 10 %, a Piráti by si připsali 9 %.

Na 5% by zde dosáhlo hnutí Stačilo!. Pod touto hranicí by zůstali Motoristé sobě – se ziskem 3 % by zde propadli.

Datový soubor pro výše uvedenou analýzu vznikl spojením 12 vln série realizovaných v období 24. března – 17. června 2025. Celkem soubor obsahuje odpovědi 7311 osob. Přes takto vysoký počet respondentů nejsou pro strany s nižší voličskou podporou (např. SOCDEM, Přísaha, Zelení) některé výsledky dostatečně stabilní, agentura STEM je proto spojila do jedné kategorie „Jiná strana“.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech 3. a 4. října 2025.

