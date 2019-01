Bartoš (Piráti): Důležitá je loajalita k vůdci

Dobré odpoledne, kolegové, kolegyně, vládo, vážená paní senátorko, já bych chtěl vystoupit krátce, původně jsem chtěl reagovat i na vystoupení pana premiéra, kde zazněla řada zajímavých věcí týkajících se státní správy, řada z nich tedy nebyla pravda. Já jsem chtěl jenom říct, že samozřejmě instalace lidí do funkcí, ať už jsou to úřednické nebo ať už jsou to jiné funkce, není o tom, jestli ten člověk v danou chvíli má bumážku, nebo stranickou legitimaci té či oné strany, ale zda je loajální ke svému vůdci, nebo k tomu, kdo ho tam instaluje, nebo jakým způsobem se potom chová ve výkonu své funkce.

Já bych chtěl v krátkosti jenom zhodnotit vývoj této vládní novely zde na poli Sněmovny. Já jsem velmi rád, že Senát vypíchl ten největší problém, který vlastně nebyl na stole od samotného počátku. Novela zákona o státní službě, která byla pod kritikou Evropské komise, měla v sobě řadu problematických pasáží. Byla to ta výběrová řízení, bylo to to hodnocení, třeba i to otevření státní správy lidem zvenčí, s čímž my á priori nemáme problém, a zde skutečně byla snaha na jednotlivých výborech se tímto zabývat a došlo v rámci dílčích pozměňovacích návrhů k úpravám těch nejproblematičtějších částí. V poslední fázi projednávání tohoto zákona byl ovšem načten ten nejzásadnější pozměňovací návrh, který skutečně šel proti celému principu zákona o státní službě a dostává státní službu do područí vlády a jednotlivých ministrů právě tou možností odvolání těch státních tajemníků.

Toto nebyla kritika jenom Evropské komise, kritizují to odborníci, ozvaly se odbory zaměstnanců státní správy, a my už v tuhle chvíli evidujeme mnoho oznamovatelů, kteří jsou, aniž by tento zákon ještě prošel Sněmovnou, tlakem odstraňováni ze svých postů.

Oni pak odcházejí v záři reflektorů pod osobními důvody, změnu, zjistí, že najednou celý život dojížděli, ale teď už jim dojíždění vadí, odcházejí na vlastní žádost, protože čelí různým důtkám a dalším tlakům. No tak potom, pokud se schválí ten vládní návrh, tak toto už nebude tolik potřeba. To prostě půjde škrtnutím, nebo jedním podpisem na papíru.

Mě trochu zaujalo, a je to věc, která trochu souvisí se současným děním i ve státní správě, když se nově do zákona dostává ta floskule o tom, že ten člověk nějakým způsobem poškozuje důstojnost daného úřadu, tak já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem se třeba 15. ledna stala státní tajemnicí na MPO paní Martina Děvěrová, která byla vyhozena z Magistrátu hlavního města Prahy, protože byla spojována - podle mého názoru oprávněně - s machinacemi ve věci dotací ve sportu. Tak to je teď člověk, který bude dělat státní tajemnici na MPO. Tak já doufám, že důstojnost MPO, resp. aparátu tam tímto není nijak narušena.

Já bych se tedy dostal k tomu, co se dnes bude dít. Přišel tedy senátní návrh, který adresuje tu nejproblematičtější část a snaží se opravit nějaké drobnosti. I když vláda vlastně připravovala tu novelu, tak tam šel dotazník na fungování toho zákona, takže zde není pravda, že by nebyly k dispozici poznatky z terénu od doby fungování toho zákona. Ovšem tyto poznatky se do toho návrhu nereflektovaly.

Pirátská strana tedy děkuje Senátu, že ten zákon vrací s touto opravou té nejkřiklavější části toho největšího problému. My jako klub budeme hlasovat pro podporu senátního návrhu. Naopak nebudeme hlasovat pro ten vládní návrh, který reálně dostává státní správu do politického vlivu současné vládní koalice či vlastně hnutí ANO. Děkuji.

