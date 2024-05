„Co to plácá? Možná rozumí armádě, ale ekonomice ne!“ Okamura nastoupil na Pavla

Česká vláda nebude hlasovat proti Migračnímu paktu a pouze se v závěrečném hlasovaní zdrží, řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Migrační pakt schválený Evropským parlamentem ještě čeká hlasování na Radě ministrů, uskutečnit by se mělo 14. května. Co na to říkáte?

Je to podraz na naše občany. Odporný alibismus. Fialova vláda od počátku Migrační pakt podporuje a jedná vlastizrádně. Hnutí SPD odmítá Migrační pakt a nebudeme ho respektovat. Je to další důvod, proč chceme být v příští vládě.

Ministr Rakušan dohodu na Migračním paktu EU, který zavádí fakticky kvóty na imigranty, nebo výpalné půl milionu korun za každého nepřijatého imigranta, dokonce jménem vlády přivítal. A tento týden na sociální síti navíc Rakušan naprosto nechutně bagatelizoval fakt, že v Německu pochodovali islamisté, kteří žádali vznik islámského chalífátu, tedy islámského totalitního státu pod nadvládou práva šáría. A jak celou věc komentoval? „A co se ve skutečnosti stalo? Nic. Dobrou noc,“ odpověděl vicepremiér uživateli, který upozorňoval, že někteří z protestujících požadovali vznik chalífátu v Německu.

Napsal by to stejné, kdyby v ulicích pochodovali neonacisté a prosazovali obnovení Třetí říše a likvidaci Židů? Tu mimochodem mnozí muslimové požadují. Rakušan škodí této zemi a via facti podporuje imigraci a islamizaci, což podle mě dokazuje svými slovy i činy.

Psali jsme: „Chalífát, konečné řešení pro Evropany.“ Proč veřejnoprávní TV opět zamlčela? Analytik na nohou Jen tak odložit? To nejde. Rajchl se nebál říct, že Vrbětice nesedí „Odměna za zradu ČR.“ Leyenová v Praze. Rakušan zveřejnil FOTO a lavina se utrhla „Vítku, to nebylo dobrý.“ Rakušan před spaním pořádně uklouznul

Ukrajinci odmítají bojovat za svoji vlast. Jen v Polsku se branné povinnosti na Ukrajině vyhýbá 235 tisíc ukrajinských mužů, ovšem včetně oficiálně nepřihlášených je to 371 tisíc mužů a další statisíce jich jsou v ČR a dalších evropských zemích. Přitom Ukrajina oznámila, že nutně potřebuje 200 tisíc nových vojáků. O čem to podle vás vypovídá?

Chápu je, že nechtějí bojovat za Američany. V situaci, kdy sami Ukrajinci masově odmítají bojovat za svou vlast, by měla Fialova vláda okamžitě přestat posílat naše peníze a zbraně Ukrajincům a Ukrajině. Posílání zbraní a peněz Ukrajině po celou dobu aktivně podporuje i hnutí ANO. Jediné SPD je proti. Je nejvyšší čas zahájit mírová jednání. My v SPD říkáme jasně - peníze Čechům, ne Ukrajině a Ukrajincům! Chceme mír a mírová jednání, ne válku a bídu!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prvního května jsme si připomněli 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. Jak byste naše dosavadní členství v EU zhodnotil?

Evropská unie nám během dvaceti let členství přinesla likvidaci značné části politické a ekonomické suverenity. Evropská unie je výtvorem globalistů a prosazuje zničení suverénních národních států, tradičních křesťanských hodnot, občanských svobod a prostřednictvím svých regulací a pseudozelené ideologie i likvidaci ekonomiky. Unie otevřeně podporuje masovou imigraci a islamizaci Evropy. EU nás dovedla ke ztrátě potravinové soběstačnosti a prostřednictvím Green Dealu likviduje i naši energetickou nezávislost, náš průmysl i zbytky zemědělství. Již v současnosti jsou odhady, že Brusel rozhoduje o 85 procentech legislativy platné v národních státech (údaje německého ministerstva spravedlnosti i známého experta na evropskou integraci Michaela Brutera z London School of Economics).

Anketa Vnímáte Izrael jako spojence České republiky? Ano 23% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 16647 lidí

Česká republika by měla přijmout euro, aby hrála v Evropě tzv. první ligu, prohlásil prezident Petr Pavel na konferenci právě k 20. výročí vstupu Česka do unie. Pavel řekl, že nespokojené s eurem jsou jen ty země, které měnou ještě neplatí….

Proč plácá takové nesmysly? Má snad na mysli první ligu v inflaci a zdražování, jak vidíme po přijetí eura v Chorvatsku? Navíc, mnoho vyspělých států Evropy jako Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Dánsko a Británie eurem neplatí. Hrají snad v Evropě druhou ligu? Petr Pavel možná rozumí armádě a špionáži, ale politice a ekonomice rozhodně ne. Platí pro něj: Si tacuisses, philosophus mansisses.

S eurem souvisí i další otázka. Česká republika se při vstupu do Evropské unie zavázala k přijetí eura, a to, že svůj závazek dosud neplní, je podle ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN) ostudou...

Ostudou České republiky je podle mého názoru spíše protičeský ministr pro evropské záležitosti Dvořák, který hanlivě bez důkazů nálepkuje své politické oponenty. Švédsko se také zavázalo přijmout euro, ale občané následně euro odmítli v referendu v roce 2003 a dosavadní švédské vlády to respektují a euro nepřijaly. Hnutí SPD nechce přijmout euro nikdy a prosazujeme, aby o něm čeští občané mohli rozhodnout v referendu. Euro je nástrojem vzniku centrálního evropského superstátu a ztráta vlastní měny by znamenala definitivní ztrátu ekonomické suverenity. Ti, kteří podporují euro, prosazují i daňovou, fiskální a politickou unii.

Čeští občané navíc nechtějí euro. Podle průzkumu agentury Median více než dvě třetiny lidí si myslí, že pro ně přijetí eura v Česku nebude prospěšné. O přijetí eura by chtělo 60 procent dotázaných rozhodovat v referendu. Podle nás mají rozhodnout občané, co chtějí.

Psali jsme: Zaseklí eurohujeři. S nimi není žádná debata. Sprcha na oslavu 20 let v EU Kéž by si dnešní válkychtiví na to vzpomněli. Klaus ke 20 letům v EU Euro, naše spása, zní z vlády. Jenže přišly mrzuté věci Topolánek: „Najednou jsem ten špatný.“ EU mu už tolik nevoní

České domácnosti vloni platily za elektřinu nejvíce v celé EU, přestože ČR vyvážela čtvrtý největší objem elektřiny v rámci zemí EU…

Jde o ekonomickou anomálii, a hlavně o důsledek katastrofální energetické politiky EU a neschopnosti a neochoty Fialovy vlády jí efektivně čelit. Navzdory už tak vysokým cenám elektřina v ČR loni ve druhém pololetí dále zdražovala druhým nejvyšším tempem v EU. Meziročně tak stoupla cena elektřiny v ČR o 83 %. Více elektřiny než ČR vloni ze zemí EU vyvezly jen Francie, Švédsko a Nizozemsko, spotřebitelé v těchto státech ovšem měli výrazně nižší ceny elektřiny než domácnosti v ČR. Nejnižší ceny elektřiny v EU byly vloni v Maďarsku, přestože Maďarsko je čistým dovozcem elektřiny. Všechna tato data dokládají tragickou nekompetentnost vlády Petra Fialy, jež nedokáže českým občanům zajistit nízké ceny elektřiny, kterou v ČR v dostatečném množství a levně vyrábíme.

Česku kvůli Green Dealu EU a Fialově vládě navíc hrozí, že bude dovážet více než 40 % elektřiny a ta elektřina bude drahá. Upozornil na to Jirˇí Plešek, bývalý rˇeditel Ústavu termomechaniky Akademie veˇd, dnes jeho zástupce a také cˇlen Akademické rady a předseda Komise pro energetiku AV ČR.

Fotogalerie: - Mimořádná s přílepkem

A vaše řešení?

Recept SPD je jasný a hovoříme o něm dlouho: zastropovat ceny elektřiny přímo u jejích výrobců a následně i u dodavatelů, a to vše ve prospěch koncových zákazníků. Cestou k tomu je i stoprocentní státní vlastnictví společnosti ČEZ, která je z hlediska výroby, cenotvorby a distribuce elektřiny rozhodujícím subjektem v ČR. Je rovněž nezbytné prodávat v ČR vyrobenou elektřinu přímo, bez zahraničních prostředníků a komoditních burz, jejím českým spotřebitelům.

Současně musíme jako stát odmítnout nařízení EU v oblasti energetiky vyplývající z projektu Green Deal a ze systému emisních povolenek EU. Musíme si zachovat suverenitu v rozhodování o podobě našeho energetického mixu a urychleně rozšířit kapacity našich jaderných elektráren. To je cesta k zachování naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti.

Vládní KDU-ČSL navrhla, aby bezdětní lidé nad 35 let odváděli vyšší sociální pojištění než ostatní občané. Je to dobré řešení pro podporu rodin?

Není. Na úvod připomenu, že kvůli protirodinné politice Fialovy vlády dramaticky klesá porodnost. Hnutí SPD naopak prosazuje výraznou podporu pracujících rodin s dětmi. Tak málo dětí jako minulý rok se u nás narodilo naposledy na přelomu tisíciletí. Zatímco ještě v roce 2021 v Česku přibylo skoro 112 tisíc dětí a o rok později ještě přes 101 tisíc, loni už to bylo podle předběžných dat pouze něco přes 91 tisíc, což je oproti roku 2021, téměř pětinový úbytek (18,5 %). Je jasné, že když se vše extrémně zdražilo a velká část národa má obrovský problém vyjít se svými příjmy, tak klesá porodnost.

Ale zpět k tomu návrhu. V současné době odvádějí všichni zaměstnanci ze své hrubé mzdy na sociální pojištění 7,1 %. Pokud by lidovecký návrh prošel, platili by bezdětní lidé nad 35 let sociální pojištění ve výši 9,1 % z hrubé mzdy. To je pro nás v SPD nepřijatelné!

Psali jsme: Čižinskému pod nosem! Obnažená „umělkyně“ se producírovala před dětmi „Šimone, znám tě, opravdu to půjde dětem?“ Pánek spustil sbírku pro Gazu. Pochybnosti Makroekonom Šulc: Sociální sadismus. Bojí se sáhnout na kapitalisty, tak vymýšlejí prasárnu na důchodce Sleva pryč, vyšší daň, vyšší platby? „Takhle se zařídíme.“ Pomsta za vládní balíček

A jak chcete podporu porodnosti řešit vy?

My chceme jít v oblasti podpory rodin a porodnosti jinou cestou a v uplynulých letech jsme v tomto ohledu předložili již mnoho konkrétních legislativních návrhů. Navrhujeme snížení odvodů sociálního pojištění pro pracující rodiče vychovávající řádně své nezletilé děti, a to ve dvou variantách: Buď zavedením slevy na sociálním pojištění, anebo snížením jeho sazby. Řádná výchova dětí musí být zohledněna i ve výši starobního důchodu. Nechceme rušit tzv. výchovné (což Fialova vláda chce) a chceme zvýšit procentní složku starobního důchodu za každé vychované dítě.

Ale to je pouze začátek. Prorodinná politika musí být mnohem širší a musí mít systémový charakter, zejména nyní, kdy dramaticky klesá porodnost. Předložili jsme návrh na výrazné zvýšení daňových zvýhodnění na děti, zejména co se týče třetího (a každého dalšího) dítěte v rodině, který by pracujícím rodinám více dětí přinesl až 100 000 korun ročně čistého navíc. Stát musí převzít plnou odpovědnost za bytovou politiku a zajistit pro mladé lidi dostatečné kapacity cenově dostupného bydlení. My v SPD navíc přicházíme s projektem výhodných manželských a rodinných půjček se státní garancí a podporou se splácením hypotečních úvěrů rodinám v době, kdy jeden z partnerů pečuje v domácnosti o dítě do 3 let. Toto povede k růstu porodnosti v pracujících rodinách.

Naopak Fialova vláda provozuje protirodinnou politiku. S přímou podporou lidovců od 1. ledna 2024 sebrala rodinám s předškolními dětmi až 44 000 korun čistého ročně, když jim zcela zrušila slevu na dani v podobě tzv. školkovného a razantně jim omezila přístup ke slevě na manželku či manžela v domácnosti. A teď chce namísto pozitivní podpory rodin trestat bezdětné lidi, což je naprosto amorální politika.

Fotogalerie: - Debata s kandidáty SPD

S tím souvisí i zmíněné otázka důchodů. Fialova vláda podpořila zvyšování důchodového věku nad 65 let...

To je naprosto šílené a asociální a proti zdravému rozumu, protože délka dožití ve zdraví se neprodlužuje. Chce mít vláda unavené a nemocné staré pracovníky, kteří stejně mnohdy neseženou práci a budou mít nízkou produktivitu? Pokud bude SPD ve vládě, toto opatření Fialovy vlády zruší! Důchodová reforma musí jít právě cestou podpory rodin.

Vláda Petra Fialy předminulou středu schválila velmi kontroverzní novelu zákona o zbraních, kterou kritizovaly spolky hájící zájmy držitelů zbraní. Jaký je váš názor na tuto novelu?

My zcela zásadně odmítáme omezení práva držet zbraň a perzekuci vlastníků zbraní, které prosazuje Fialova vláda. Touto změnou by mj. došlo k prolomení letitého pravidla, že právo na držení zbraně je v případě bezúhonných občanů po splnění zákonných podmínek nárokové. Nyní by bylo nahrazeno zásadou, že povolení držet zbraň bude vydáváno na základě neprůhledného individuálního úředního posouzení. Pokud by tato novela nabyla účinnosti, zavedla by se obchodníkům se zbraněmi povinnost hlásit tzv. podezřelé nákupy a policii by se výrazně zvýšily pravomoci v oblasti provádění domovních prohlídek a zabavování zbraní jejich legálním držitelům.

Zavádí se rovněž institut preventivního zabavení zbraně. Policie by tak nově mohla zadržovat zbraně v případech, kdy o jejich držiteli získá informaci, že může představovat „vážné nebezpečí pro vnitřní pořádek nebo bezpečnost", což je snadno (i politicky) zneužitelné a pro hnutí SPD nepřijatelné. I proto, že v takovém případě nejsou v návrhu zákona pro toto zadržení zbraní uvedeny žádné časové lhůty a neexistuje zde ani možnost využít opravný prostředek (odvolání), což je v právním státě neakceptovatelné.

Respektujeme, že vydání zbrojního průkazu a právo držet zbraň musí vycházet ze splnění přísných zákonných podmínek, z absolvování odborné zkoušky a z lékařských testů a že cílem tohoto procesu musí být minimalizace zneužití držení zbraně. Ale současně odmítáme bezdůvodnou státní šikanu občanů legálně držících zbraně, kde hrozí i politické zneužití policejních složek a pošlapání zásad právního státu.