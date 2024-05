„Jourová v Bruselu prováděla strašné věci.“ Jan Zahradil končí. A řekl vše

Dlouholetý europoslanec Jan Zahradil (ODS), který již nebude letos obhajovat mandát, hodnotil v rozhovoru pro iDnes dvě dekády naší země v EU. Na rozdíl od svého stranického šéfa a premiéra Petra Fialy, který EU vnímá pozitivně. Premiér podle něj zpohodlněl a mluví úplně jinak než před deseti lety. Prozradil také, proč se domnívá, že Věra Jourová je nejhorší českou eurokomisařkou, označil ji za největší omyl Babiše a popsal, co v europarlamentu předváděla. Co jej nyní zneklidňuje, je tlak na zrušení veta i ze strany české hlavy státu.

reklama

Jan Zahradil, který po dvaceti letech v europarlamentu končí, hovoří o tom, že Evropský parlament se v čase změnil stejně jako Evropská unie samotná: „Nepochybně se změnila EU a europarlament. Právě ten byl vždy tím nejvíce prointegračním tělesem, nejvíc profederalistickým. Vždy si chtěl přihrát co nejvíc pravomocí, na to potřeboval oslabovat národní státy a posilovat evropské instituce,“ uvádí pro iDnes.

V posledním období minimálně pěti let se to podle něj vše prohloubilo až nadměrnou ideologizací. Ta se projevuje ve dvou věcech: „Zaprvé tam zelená agenda – Green Deal – prosákla úplně do všeho. Pravice, respektive strany, co se tváří, že jsou pro byznys a pro trh, tomu neměly sílu bránit. Teprve v posledních měsících se zdá, že se to daří trochu ředit. Zadruhé, zejména po útoku na Ukrajinu propukla druhá vlna – jakési hledání vnitřního nepřítele. Dospělo to místy až do úplně bizarních rozměrů. Známe to i u nás – kdokoli kritizuje nějaké aspekty evropské integrace, může dostat nálepku šiřitele protievropských narativů, nebo dokonce ruského trolla. Tato paranoia už přestává být snesitelná,“ říká europoslanec Zahradil.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Vnímáte Izrael jako spojence České republiky? Ano 23% Ne 72% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 16647 lidí

Pozastavuje se nad slovy předsedy vlády v porovnání s těmi, které pronesl v projevu před kongresem ODS před deseti lety, kde hovořil o bruselských nesmyslech a o tom, kterak odtamtud nevzejde nic dobrého. „Faktem je, že lze s určitou jízlivostí ty projevy srovnávat. Co říkal před deseti lety a co dnes, spolu moc nekoresponduje. Já jsem stoupencem kritičtějšího pohledu,“ uvedl Zahradil s tím, že jako realista uznává, že nemá smysl uvažovat o nějakém nečlenství či vystoupení z unie.

„Je třeba pracovat na tom, aby národně konzervativní síly posilovaly a převrátily rovnováhu, jež je dnes ve prospěch federalistů," poznamenal poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil.

Vyjádřil se také k migračnímu paktu, který dojednal ministr vnitra Vít Rakušan spolu se svými evropskými protějšky v utajení loni v červenci. Následně pakt označil za ohromný úspěch českého předsednictví. Zahradil to ale za žádný velký úspěch neoznačuje a Rakušan byl podle něj málo hlídán: „Není to tak výjimečná věc, v minulosti to provedlo více států. Že když měli předsednictví, chovali se jako velcí vyjednávači. Ale tady bych opravdu řekl, že byl pan ministr Rakušan špatně hlídán. Nevím přesně, jaký měl mandát od vlády, ale skoro bych řekl, že ho měl až příliš široký. Pokud ho vůbec měl a nepřekročil ho. Asi měl mít tu uzdu trochu kratší,“ míní.

Fotogalerie: - Blaník s Klausem

Za dvacet let v europarlamentu Zahradil zažil hned několik českých eurokomisařů. Vůbec nejvíce kriticky se vyjádřil na adresu Věry Jourové z ANO. „Paní Jourovou považuji za strašný personální omyl pana Babiše. Napřed tam působila jako šedá myš, pak jí dali portfolio, ze kterého udělala ideologické bojiště za evropské myšlenky. Vytvořila Media Freedom Act (Akt svobody médií), který je o všem jiném než o jejich svobodě, to je o jejich kontrole. Vměšovala se do vnitřních záležitostí suverénních států – ať už šlo o Maďarsko, nebo o Polsko – a vůbec vyváděla strašné věci. Ve většině států byla velmi nepopulární. Myslím, že to byla určitě nejhorší volba,“ hodnotí europoslanec Jan Zahradil.

V současné době jej velmi zneklidňuje, že prezident Petr Pavel zdvihá téma zrušení práva veta pro členské státy EU. „Zhruba 15 let se o to federalisté pokoušejí. Že se k tomu přidává současný český prezident, mě velmi zneklidňuje. Nevím, co jsou přesně jeho motivy, jestli mu to někdo poradil. Nepředpokládám, že on sám je tak zběhlý v rozhodovacích procesech EU, aby si vůbec uvědomil, co to pro nás může znamenat. Čelní politici ODS jsou naštěstí proti a budu doufat, že budou mít dostatek sil to udržet i ve vládě, kde jsou podle mě, bohužel, i eurohujeři, kteří by se zrušením práva veta souhlasili,“ dodává Zahradil.

Psali jsme: „Lžou lidem do ksichtu. Jednou se jim to vrátí.“ Drsná dohra mezi vládou a ANO Konec „podvodu na voliče“. Už je jasné, že EU nepovede ten, komu dáte hlas Fiala (SPD): Dříve se premiér k unii vyjadřoval poměrně kriticky, nyní podporuje Brusel Deset let zpátky. Fiala podepsal petici, Vystrčil propagoval. Co by na to asi řekli dnes…

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE