Posílat Ukrajince v ČR verbířům od Zelenského nedává smysl. Ani právně, ani věcně. Nejde ani nutně o uprchlíky z 2022, ale lidi, co tu po léta žijí a pracují právě proto, že nechtěli mít s tamním režimem nic společného. Beztak by leda dezertovali. Místo nich můžeme vyslat celou brigádu NAFO-čoklů a dalších chciválků i s generálem. Pokud v boji předvedou stejnou bojovnost jako na sociálních sítích, padne do června Krym, do července Moskva a do srpna Peking.

