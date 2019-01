Senátorka Seitlová: Proti zákonu brojily mafiánské a kmotrovské lobby, kterým stav politizace státní správy vyhovoval

Ještě jednou pěkné odpoledne. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych odůvodnila návrh zákona, kterým se mění zákon o státní službě a o zahraniční službě, který Senát projednal pod číslem 4, a to 19. prosince loňského roku. Usnesením číslo 47 rozhodl Senát vrátit návrh zde vážené Sněmovně ve znění několika málo pozměňovacích návrhů.

Senátem navržené změny se týkají v zásadě tří základních okruhů pravidel služebního zákona, jejichž smyslem je od počátku účinnosti zákona o státní službě zajištění nestrannosti odborného a profesionálního výkonu státní služby, a to samozřejmě bez nedůvodného ovlivňování politickou mocí.

Platí, že páteří funkčního modelu veřejnoprávní služby má být stabilní a odborný aparát, který bude loajální vládě a bude sloužit občanům této země a má tak být chráněný před politicky motivovanými personálními zásahy. Stěžejní postavení funkčnosti takového systému mají na jednotlivých ministerstev zejména právě státní tajemník a nejvyšší státní úředníci. Senát proto navrhuje vypustit z novely změny, které by státního tajemníka a některé další nejvyšší státní úředníky dostávaly pod politický tlak a otevírají možnost jejich odvolání z politických důvodů. Pozměňovací návrhy tak vrací to, co bylo v původním znění, s pouhými drobnými lingvistickými úpravami. Návrh tak, jak byl připraven Senátem, vypouští to, co by obracelo zcela princip rozhodování o odvolávání státních tajemníků, kdyby dnes místo náměstka rozhodovala o jeho odvolání vláda jako čistě politický orgán. Navíc je nově rozšířené to, co je odvolacími důvody pro to, jak odvolat státního tajemníka, a to zcela neurčitými pojmy, vágními pojmy, jako např. narušení důstojnosti funkce, nebo ohrožení důvěry v nestranné odborné a spravedlivé rozhodování. A vláda jako politický orgán by byla ten, kdo by - já řeknu - téměř neomezeně širokým uvážením takovéto pojmy vykládala.

Personální pravomoci státních tajemníků mají vytvářet ochranu a bariéru před politizací a zneužitím státních úředníků. V rámci toho, že by tedy nebyl přijat senátní návrh novely, Senát je přesvědčen, že by byla ohrožena a v rámci hierarchie státní správy fakticky nejenom pozice státních tajemníků, ale celý ten systém politické nezávislosti.

Stejně tak navrhuje Senát vypustit změnu novely, která by převáděla oprávnění hodnocení většiny nejvyšších státních úředníků zase tedy ze současné hierarchie jenom pod politický orgán a tedy na člena vlády. Výsledek negativní - ještě to, co by bylo negativním hodnocením, tak to je dneska ještě rozšiřováno. A to, že by někdo rozhodl, že ten dotyčný plnil své úkoly buď nevyhovujícím způsobem nebo nedostatečným způsobem, tedy to by rozhodoval de facto ministr jako politický orgán, by mohlo být důvodem k odvolání velké části nejvyšších vládních úředníků.

Třetí změna Senátu, která je, se týká toho, že má být vypuštěna výjimka, podle které by nejvyšší státní úředníci nemohli podat námitky proti služebnímu hodnocení. Byli by tak de facto bez relevantního důvodu připraveni o jediný opravný prostředek proti nesprávnému služebnímu hodnocení. Ano, zbývala by pouze soudní žaloba, a to soudní spor vedený jedincem proti vládě. Myslím, že k tomu nemusím vůbec nic dalšího, k této pozici, dodávat.

Dovolím si ještě drobnou poznámku. Víte, jsem osobně přesvědčena, že pokud je poukazováno na to, že kárné řízení je v některých případech neefektivní, tak by bylo na místě změnit jednoduchými úkony v zákoně toto kárné řízení a nikoliv bezdůvodně stanovovat nedostupnost tohoto kárného řízení pro určitou vybranou část státních úředníků.

Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, kvalitní státní správa znamená dosáhnout profesionalizace a depolitizace řídících a personálních procesů. To je demokratickou pojistkou funkčnosti státní služby. Nezávislost státních tajemníků a nejvyšších státních úředníků, kterou Senát do novely navrací, je nezbytná pro naplnění principu právního státu. Zákon o státní službě byl přijímán velice těžce po řadu let. Proti němu brojily mafiánské a kmotrovské lobby, kterým stav politizace státní správy vyhovoval. Při proklamacích současné vládní koalice věřím, že v zájmu občanů země, kterým má veřejnoprávní státní služby s vysokou profesionalitou sloužit, věřím, že přestože znám některá stanoviska klubů, zvážíte návrhy Senátu a novelu podpoříte v Senátem navrženém znění. Děkuji za pozornost.

