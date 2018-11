Bartoš (Piráti): Jestli právě ta dvojí nebo někdy i trojí odměna není tím hnacím motorem...

Dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně. Vzhledem k tomu, že jsme byli tvůrci toho původního návrhu zákona, který nám byl vrácen k přepracování, jsem tedy velmi rád a dohodl jsem se i s panem Baxou, že můžu zpravodajovat tento nový návrh.

Odpustím si nějaká rétorická cvičení v tom, co by tam podle mého názoru mělo být či nemělo být, nicméně tento zákon a návrh tohoto zákona je důležitým krokem směrem proti kumulaci platů. Ono to tak trochu souvisí s tou kumulací funkcí, protože v řadě případů si nejsem jist, jestli právě ta dvojí nebo někdy i trojí odměna není tím hnacím motorem, proč někteří politici v řadě těch funkcí figurují a mají potřebu. Takže já vítám tento návrh skupiny poslanců, pod kterým jsou opět podepsáni i Piráti, tamhle Jakub Michálek, autor toho původního návrhu, kde také byli podepsáni poslanci z různých stran.

Doufám, že tento návrh bude mít podporu, že se nám třeba i podaří tento návrh pomocí nějakých pozměňovacích návrhů rozšířit, protože tam skutečně došlo k lehkému zúžení na ty nejvýše postavené, tudíž na vládní činitele, na poslance a senátory. A vlastně o úroveň níž už toto pravidlo, kde se bavíme třeba o zastupitelích krajských a hejtmanech, popřípadě v dalších rolích starostů, vypadlo stejně jako ten případ dozorčích rad, kde jsme slyšeli, že není úplně praxí, že by se někdo dobrovolně vzdával těchto odměn, dokonce se v éteru pohybovaly i takové informace, že se tyto trafiky obsazovat musely těmi zvolenými zastupiteli, protože by pak, pokud nebyli uvolněni, nechtěli hlasovat, což si myslím, že je praxe, kterou tady nechceme podporovat.

Ještě jednou bych poděkoval předkladatelům za tento návrh zákona. Doporučil bych ho ke schválení do druhého čtení a zároveň navrhuji, aby byl garančním výborem výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kam tento návrh zákona věcně patří. Děkuji.

