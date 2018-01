Bartoš (Piráti): Nevím, jestli to jsou rady PR týmu nebo uražená ega

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

teď si dovolím pana předsedajícího trošku naštvat, protože já musím reagovat. Já nevím, jestli to jsou nějaké rady PR týmu nebo nějaká uražená ega - přilepovat Pirátům různá přízviska. Tak já třeba podnikám od 18 let. Jsem plátce DPH. My jsme lidé, kteří pocházejí... jsou tady zástupci ze všech regionů. Takže Piráti rozhodně nejsou nějaké městské děti, které ze školy teď přišly do Poslanecké sněmovny. A já, prostřednictvím pana předsedajícího, my spolu například tamhle s kolegou (Hájkem) řešíme kauzu OKD, která je přesně kauzou těch struktur, které my kritizujeme.

Takže prosím vás, a tady to zaznělo i od našich kolegů z ODS, my tady hlasujeme o oblastech zdravotnictví, a rozhodně není podmínkou, aby každý, kdo v této věci hlasuje, byl lékař, nebo měl vzdělání v oblasti medicíny. Takže mezi námi jsou podnikatelé, lidé, kteří mají 20 let praxe i jako zaměstnanci i jako ve firmách, plátci DPH.

Tak tady prosím vás neškatulkujte nebo nedávejte nám nějakou nálepku, která nemá vůbec žádný relevantní základ. V pirátské straně jsou lidé nad 80 let, důchodci, sociologové, pedagogové. To, že máme mladší elektorát, je naše výhoda. My neneseme ta stigmata té minulosti, která bohužel v této Sněmovně vidíme nejen od stran, které tady historicky byly již dříve.

Děkuji.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ferjenčík (Piráti): V ČR jsou tisíce podobných dotačních podnikatelů Procházková (ANO): Pánové Babiš a Faltýnek byli kriminalizováni a vláčeni médii již před obviněním Stanjura (ODS): Závazné hlasování nemáme, každý se rozhoduje individuálně Kalousek (TOP 09): Čapí hnízdo nebylo politické rozhodnutí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV