Bartoš (Piráti): Politika je služba lidem, ne volební matematika

Piráti svou participaci v podobném útvaru z mnoha důvodů vylučují. Za to sklízejí kritiku ostatních politických subjektů a jejich voličů, protože by se podle nich se svým rostoucím volebním potenciálem měli podílet na něčem tak vznešeném a důležitém, jako je demokratické spojenectví proti oligarchovi Babišovi.

Nejprve tedy dejme prostor Jiřímu Hlavenkovi a jeho shrnutí současné situace a daných pro a proti:

A dále autor komentuje pozici Pirátů:

Jeden by řekl, že jistý pragmatismus není špatná věc, jenže pak vidí neochotou “pragmatiků”, ale i KSČM, SPD a ČSSD k podpoře zásadních změn volebních zákonů, které s Piráty prosazujeme, a které by účelovou deformaci při přepočtu hlasů na mandáty narovnaly. To, že hlasy propadají v rámci krajů, i když je v nich limitující hranice 5% překročena, je jedna věc. Horší je, že váha hlasů občanů po přepočtu je ve výsledku různá (hlas jednoho občana je tedy jiný než druhého). Od dob opoziční smlouvy, kdy po dohodě ČSSD a ODS systém ještě zhoršen zavedením aditivní koaliční klauzule, je tato věc zásadním problémem vytvořeným velkými partajemi, aby to po volbách měly takzvaně “ložený”. A to nemluvím o umožnění korespondenční volby, která by opět systém narovnala, neboť spousta lidí byť třeba jen dočasně v době voleb žije a pracuje v zahraničí, Člověk by řekl, že tam by se shoda najít mohla. To prostě chceš.

Tyto změny by totiž bez chytračení narovnaly politiku a hlavně by sloužily demokracii a občanům. Že by politici po volbách museli hledat lepší konsensus při sestavování vlády? No to je přeci dobře. Je to jejich práce.

Sleduji teď, jak už téměř týden okurkovou sezónu v médiích okupuje (možná trochu nechtěně) pan předseda ODS Fiala jako “Sjednotitel AntiBabiš”. Twitterové účty předsedů demobloku reagují, ale pokud je mi známo, k žádným reálným krokům nebo jednáním ani nedochází. I když tedy téma nastolil trochu nepřipraveně a o měsíc dříve pan předseda Rakušan ze STAN, co naplat, mediální palební síla a “atraktivita” ODS je prostě větší než STAN. Já konzervativní “pravici” ve sjednocování fandím, i když tam zrovna STAN úplně nezapadá. Podobně jako pan Hlavenka v příspěvku, který mě k reakci inspiroval, za tím vidím spíše jen matematiku, která má navíc spostu neznámých. Navíc je s tím spojen celkem silný mediální ruch.

Po deseti letech v Pirátech a jeden a půl roce ve sněmovně, tisících velkých i malých rozhovorů a debat s lidmi po celé zemi i on-line jsem však stále více přesvědčen, že za demokracii, za obnovu a nastolení právního státu a propojenou prosperující společnost, která si užívá výhod demokracie a roste a kde korupce není součástí systému, se “bojuje” činy. Tedy především transparentností a politickou prací i z opozičních pozic (která opět vyžaduje analýzy, kvalitní přípravu a návrhy lepších alternativ řešení) a ne volební teorií množin od pultíku a na kamery. Tam by se skutečná práce měla přece “už jen prezentovat”.

Lže-li vláda, dodej analýzu, která to rozkrývá. Mizejí peníze ČEZ v Bulharsku? Jdi po tom tvrdě. Nedodržují se zde zákony proti střetu zájmů? Řeš to naplno doma a když to nejde, tak všude. Někdo privatizuje stát? Stav tomu hráze a navrhuj opatření. Chybí byty, dodej zákon o dostupném bydlení. Mluv s lidmi, ne “k lidem”.

Ivan Bartoš

Zdroj: piratskelisty.cz

autor: PV