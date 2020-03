Bartoš (Piráti): Poslední summit Evropské rady skončil neúspěchem

reklama

Dobré ráno, dámy a pánové, nebo vlastně odpoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl krátce vystoupit k programu schůze, a to s žádostí o zařazení nového bodu, který se týká víceletého finančního rámce EU. Pan premiér Babiš vyjednává za Českou republiku v Evropské radě podobu příštího víceletého finančního rámce. Faktem je, že veřejnost ani Poslanecká sněmovna však nevědí, s jakými návrhy pan premiér do toho vyjednávání jde. On víceletý finanční rámec dlouhodobě kritizuje v obecné rovině. Zejména se ta kritika týká kohezních fondů, ale zatím jsme neslyšeli my ani veřejnost jediný konstruktivní návrh v tomto vyjednávání, který by pan premiér předložil nebo hodlal předložit.

Poslední summit Evropské rady skončil neúspěchem a bude tedy další mimořádný summit, na kterém se bude tento evropský rozpočet projednávat.

My jsme přesvědčeni, že pan premiér by měl do jednání se svými 26 protějšky přinést nějaké konkrétní konstruktivní návrhy a že pouhá kritika rozhodně nepovede k nějakému nalezení kompromisu.

Pokud se tedy pan premiér prezentuje jako schopný vyjednávač, ať je to klidně on, kdo pomůže Evropské unii najít tuto shodu. My však o tom v tuto chvíli pochybujeme - prosil bych pana předsedajícího. (V sále je velký hluk, poslanci se hlasitě baví, předsedající zvoní.)

Děkuji. My jsme se snažili od pana premiéra nějaké konkrétní návrhy získat. Ostatně pan poslanec Kopřiva za Piráty se pana premiéra na jeho priority ptal už 13. února v rámci interpelací, ale na nich pan premiér chyběl. Opakovaně se tedy dotazoval na zasedání výboru pro evropské záležitosti a ani tam pan premiér nepřednesl žádné návrhy. Odmítl dokonce poslancům předat svůj materiál, který vydával za seznam požadavků.

My jsme momentálně v situaci, kdy se vyjednává rozpočet Evropské unie na příštích šest let a ani poslanci ani občané nevědí, co tedy konkrétně pan premiér vyjednává. To je ještě celé ve stínu podezření ze střetu zájmů, které vychází z evropských auditů, kdy není skutečně jasné - a já se opírám i o poslední vyjádření pana premiéra, které taktéž dávají zapříčinit tomu, že nevíme, jestli v danou chvíli pan premiér hájí zájmy České republiky jako celku, nebo vybraných firem, nebo svých firem v holdingu, protože i v oblasti zemědělství se určuje finanční rámec na šest let a jeho firmy podnikají v této oblasti.

Za Piráty si myslíme, že je potřeba v evropském rozpočtu akcentovat určité oblasti, ať je to transformace ekonomiky nebo vědy, výzkum, inovace či reakce na klimatickou změnu. A ono není úplně podstatné, zda konkrétní řešitelé, kteří žádají o ty peníze, budou o ně potom žádat u českých institucí nebo u těch centrálních evropských. Důležité ale je, jakou formou bude celé toto vyjednáváno a zda skutečně potom ti lidé, pro které jsou ty finance určeny, v těch prioritách na ty peníze dosáhnou a ten rozpočet bude dostatečný.

Co celkově chybí v tom vyjednávání a vychází to i z posledních reakcí zástupců Evropské unie, kteří byli v České republice v minulém týdnu, zcela chybí nějaký efektivní způsob pro postihování zjevných zločinů při nakládání s těmi evropskými penězi, jejich případné zneužití.

Česká republika se stane v budoucnu takzvaným čistým plátcem, a tak je v zájmu všech, aby peníze našich daňových poplatníků byly i v tomto období využívány hospodárně. My si myslíme, že bez ohledu na to, kolik peněz půjde na kohezi a kolik bude v centrálních programech, tak by podvody, které se týkají evropských peněz, měly v budoucnosti již plně spadat do kompetence evropského žalobce.

Já jenom zopakuji - vzhledem k tomu, že v tuto chvíli není veřejnosti ani Poslanecké sněmovně jasné, s jakými prioritami pan premiér Babiš vstupuje do vyjednávání o evropském rozpočtu, chtěl bych zařadit bod na jednání Poslanecké sněmovny, který se jmenuje Informace předsedy vlády o pozici České republiky při vyjednávání víceletého finančního rámce.

Já si dovolím navrhnout i zařazení tohoto bodu napevno, a to na pátek 6. 3. jako první bod programu. Děkuji.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pirátský skandál na pokračování: I Dominik Hašek už zasáhl! „Za tohle bych rozbil hubu i vlastnímu bráchovi!“ Kalousek zuří. A pirátský kandidát má průšvih Piráti seznámili ministryni Dostálovou se sérií koncepčních řešení k podpoře v bydlení Babiš nejpopulárnější politik. Ivan Bartoš skočil nahoru. A věřte nevěřte...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.