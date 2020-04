Bartošek (KDU-ČSL): Podnikatelé by měli platili DPH pouze u uhrazených faktur

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Vážené paní ministryně, pane ministře, dámy a pánové, přicházím s návrhem, o kterém jsem přesvědčen, že je tím správným řešením pro malé a střední podnikatele v nastávajících hospodářských problémech. Můj pozměňovací návrh se týká DPH, respektive toho, aby podnikatelé platili DPH pouze u uhrazených faktur. Protože já jsem přesvědčen, že ti, kteří podnikají a mají povinnost platit DPH, tak místo toho, aby peníze investovali a reinvestovali do svých podniků, případně na nákup materiálu, tak jsou nuceni toto DPH odvádět státu i z peněz, které ještě neviděli.

Já si myslím, že tohle je velmi jednoduchá a účinná pomoc, kdy poměrně jednoduchým nástrojem pomůžeme těmto podnikatelům. Je to nástroj, který dokonce v průběhu měsíce března nebo koncem měsíce března uváděla i Hospodářská komora jako jeden z účinných nástrojů, jak pomoct malým a středním podnikatelům. Já jsem ho přetavil do pozměňovacího návrhu. Ten pozměňovací návrh říká, že malé a střední firmy s obratem do 10 mil. měsíčně budou platit DPH pouze z faktur, které jim byly uhrazeny. Já jsem si vědom toho, že to je mimořádný nástroj, a přesto jsem přesvědčen, že je správný, protože se můžeme bavit o tom, že firmám můžeme odpustit nájem a další věci, přesto jsem přesvědčen, že DPH tvoří velkou část jejich finančních prostředků, které právě ve stávající situaci je důležité, aby měli k dispozici a platili ji tehdy, když jim jsou faktury uhrazeny.

Jak zde zaznělo, chtělo by se věřit v dobrou vůli státu, ale dnešní informace, která se týká podnikatele z Ostravska, restauratéra, který požádal o odklad DPH, jednalo se o pouhých 16 tisíc, on požádal o odklad o tři měsíce a přestože do té doby platil řádně daně a všechny své závazky vůči státu, tak místo pochopení se dočkal toho, že mu Finanční úřad obstavil byt. Mě osobně tento postup velmi mrzí, byť tedy pak se píše, že dochází k nějaké nápravě, ale dokud to nebude dáno zákonem, není možné tyto excesy vyloučit. Když jsem to konzultoval s paní ministryní financí, tak ona řekla, že tam jsou nějaké problémy směrem k Evropské unii. Já jsem to nechal prověřit právníky a informace, které mám já, jsou, že to je ze strany českého státu řešitelné, protože když se vezme určitý výsek, na který se vztáhne tato možnost DPH, tak stát tuto možnost má. A myslím si, že toto je spíše o vůli vládní koalice vyjít malým a středním podnikům vstříc. O ničem jiném. Omezme to třeba časem, omezme to na dva roky, ale umožněme podnikatelům dýchat. Já si myslím, že toto je jedna ze zásadních úlev, které pro malé a střední podnikatele, kteří jsou základ ekonomiky, můžeme udělat. Každý, kdo podniká, kdo s tím má zkušenosti, tak ví, o čem mluvím. A tak vás odkazuji na zdravý selský rozum a skutečnou pomoc podnikatelům v České republice, kterou v současné době velmi potřebují.

Děkuji.

