Bartošek (KDU-ČSL): Řada otázek zůstala nezodpovězena, pane ministře

reklama

Děkuji. Pane ministře, tak jak jsem slíbil, tak byť jste se snažil, tak skutečně řada otázek zůstala nezodpovězena. Tak já vám zopakuji, na co se jednotliví poslanci ptali.

Tak začneme kolegyní Richterovou, vaším prostřednictvím, pane předsedající, zda se budou v sociálních zařízeních používat testy PCR místo rychlotestů. Dále zda budou testováni také agenturní pracovníci v rámci OKD. Plošně, všichni, včetně rodinných příslušníků. Říkám to, protože zde na to nepadla odpověď. Tak opakuji otázky, které zazněly na plénu.

Dále jste mluvil o plošném testování po 19. 7. Proč si dáváte takovou prodlevu? Není to příliš luxusní dávat si deset dnů, abyste mohli testovat dřív? Nehrozí díky tomu rozvoj COVIDu? Dále zda podporujete zátěžové testy odolnosti zdravotnického systému tak, jak je zde připraven návrh usnesení?

Popravdě řečeno vaše odpověď, že věříte v dostatečné zásoby Státních hmotných rezerv, byla pro mě velmi příjemným překvapením, že vám stačí to, že věříte v to, že stát bude dostatečně zajištěn. Kdybyste aspoň řekl, že z pozice Ministerstva zdravotnictví jste požadoval pro lékařská zařízení takový objem roušek, takový objem respirátorů, takový objem ochranných pomůcek v takovém rozsahu, co se týká financí, s dodávkou do tehdy a tehdy (otáčí se na ministra zdravotnictví) a v případě většího rozvoje budete schopen distribuovat do 24 hodin, tak to je odpověď, kterou bych očekával.

Nepadla odpověď na to, jakým způsobem bude řešeno školství. Zda v případě, že budou ve větším zavírány školy a studenti budou muset zůstávat doma, zda na vládě plánujete, aby byla vyřešena otázka distanční výuky, zda bude ukotvena v zákoně a zda to budete chtít řešit nějakým zrychleným projednáváním, protože vzdělávání by nemělo být ohroženo.

Dále pan kolega Válek nedostal odpověď na to, jakým způsobem a kdo organizuje hromadný odběr vzorků. Zda to je krajská hygienická stanice, Ministerstvo zdravotnictví nebo je to v gesci hejtmana. Kdo informuje o výsledcích vzorků? Jak rychle a jakým systémem plánujete ty lidi proočkovat? Vy jste to tady, ten systém jste zhruba popsal, abych vám nekřivdil, že nějakým způsobem, nějaký plán plánujete.

Dále zde padla otázka, proč je tak vysoká chybovost v diagnostice, případně jak je vysoká chybovost, co s ní chcete dělat. Na otázku, proč trvá tak dlouho přenos dat mezi jednotlivými organizacemi jsem pochopil, že je to v podstatě výsledek vašeho e-governmentu. To znamená státní instituce jsou nedostatečně vybaveny kvalitním softwarem, neumí spolu komunikovat. A zde patří skutečně velké poděkování a dík lidem, kteří s velkým úsilím vkládají data, zprovozňují systém a to vládě navzdory, protože jim záleží na zdraví lidí. To znamená toto je e-government této vlády v praxi, organizace, které mají staré systémy, neschopné anebo s velkými obtížemi spolu komunikovat.

A poté jestliže něco připravujete, je to fajn, že se tomu věnujete, ale věřte, že jestliže něco připravujete bez toho, že byste řekl termín, tak to může být listopad, březen nebo červen příštího roku. To znamená, jestliže na něčem pracujete, tak je důležité, abyste řekl, na čem pracujete, jaký tam máte termín, kdy očekáváte, že to bude plně uvedeno do provozu. Je to důležité nejenom pro nás, ale především pro lidi, aby věděli, jakým způsobem bude fungovat státní správa, v jakých termínech v případě, že by došlo k nějakému masivnějšímu rozvoji covidové nákazy. Děkuji. To jsou ještě otázky, na které jsem nedostal odpověď. Děkuji.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Bartošek (KDU-ČSL): Druhá vlna bude nebezpečná nejenom pro občany, ale mnohem více pro ekonomiku ČR STAN: Schodek mohl být 400 miliard! Až pak se mohl zvýšit Bartošek (KDU-ČSL): Jestli chcete řešit schodek rozpočtu, musíte mít k dispozici relevantní čísla Bartošek (KDU-ČSL): Na mou otázku pan premiér neodpověděl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.