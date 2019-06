Bauer (ODS): Andrej Babiš je člověk, který probouzí v lidech kreativitu

Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové, pane premiére,

kolegové poslanci a poslankyně už velmi přesně pojmenovali důvody, proč bychom dnes měli vyslovit vládě nedůvěru. Já se k nim také dostanu, ale nejdřív vám řeknu důvody, proč jsem zvažoval další vládnutrí Andreje Babiše dnes podpořit. Andrej Babiš není obyčejný nudný premiér. Andrej Babiš je člověk, který probouzí v lidech kreativitu. Od chvíle, kdy začal pracovat pro naši zemi, se sociální sítě zaplnily kolážemi, vtipy a břitkou ironií. Karikaturisté premiéra milují, bohatě jim nahradil dříve tak oblíbeného premiéra Jiřího Paroubka.

Andrej Babiš je premiér, který nesporně pomáhá budovat občanskou společnost. Andrej Babiš inspiruje a aktivizuje občany a dokonce umí oslovit i teenagery. Pan premiér je člověk, který dokáže dostat na náměstí statisíce lidí. Pokud Andrej Babiš dokončí své druhé volební období, tak dokáže, že je možné makat a přitom promrhat osm let ekonomického růstu. To, že v první vládě byl jen ministrem financí, jeho ambice nijak neoslabuje. Čím déle bude Andrej Babiš premiérem, čím déle bude na výsluní a miláčkem médií, tím hlouběji se národu vryje do paměti, že podobný experiment už nikdy nesmíme opakovat. A je to apel jak na občany, tak na nás na politiky.

Proto, vážený pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, i přes tyto vaše nesporné zásluhy dnes nedám důvěru ani vám, ani vaší vládě. Hlavním důvodem, alespoň pro mě, je to, jakým způsobem udržujete a živíte svoji politickou moc. Největší skupinu vašich voličů dnes tvoří důchodci. Není těžké přijít na to, proč. Většině důchodců v naší zemi se žije špatně a vy tuto jejich situaci zneužíváte ve svůj prospěch. Kupujete si je zvyšováním důchodů, ale neříkáte, že zvýšení důchodů nestačí pokrýt jejich rostoucí životní náklady. Neděláte nic pro to, aby růst důchodů byl hlavně udržitelný i v dalších letech. Neděláte nic, aby se důchodci neměli do budoucna spíše hůře. Připomínáte mozkomory z knížek o Harry Potterovi, bytosti bez větších citů, které se živí strachem a neštěstím jiných lidí. Jenom pro vás, kteří máte rádi čísla, ještě doplním, že poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě je nejnižší za posledních dvacet let a v roce 2013, kdy Andrej Babiš usedl do křesla ministra financí, to bylo 42 % a aktuálně je to pouze 38 %. Otázka důchodů je exemplární příklad, jakým způsobem funguje současná vláda. Současná vláda neřeší žádné skutečné problémy naší země a samozřejmě to platí i pro to minulé a současné volební období.

Andrej Babiš tady vládne už šest let, už šest let Andrej Babiš využívá dlouhodobý hospodářský růst pouze ke kupování voličů. V případě důchodů vláda ignoruje závěry všech předchozích důchodových komisí a doporučení ekonomů, že stárnutí populace způsobí za dvacet let kolaps státního rozpočtu a že důchody nemusejí stačit ani na holé přežití.

Vláda dokonce ignoruje i vlastní programové prohlášení, kde se píše: "Chceme důchodovou reformu a chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí. A co máme? Ubohý marketingový projekt s názvem Komise pro spravedlivé důchody a ministryní práce a sociálních věcí, která prohlásila, že žádnou důchodovou reformu nepotřebujeme. Tato vláda ústy paní ministryně teď jednou větou odsoudila současnou střední generaci k chudobě ve stáří. Já musím říci, že je mi velmi líto, že kolegyně Jana Maláčová se vydala ve stopách pana premiéra a řešení skutečných problémů opravdu jen předstírá.

Asi vás překvapím, že budu vládu kritizovat i za další kroky v sociální oblasti. Nebojte se, nebude to dlouhé, daleko více toho vláda neudělala než udělala. V programovém prohlášení vlády se píše: Financování sociálních služeb bude vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné. Opakuji, vyvážené, vícezdrojové, spolehlivé a předvídatelné. Co k tomu dodat? Na tom jste opravdu zamakali. Neumíte vyřešit ani problémy, které jste si sami způsobili. A že na financování sociálních služeb nebudou peníze, na to jsem tady za ODS upozorňoval už při schvalování letošního rozpočtu.

Další závazek, který máte v programovém prohlášení, je zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun. Ptám se, proč už jste to dávno neschválili. Proč jste to neschválili, když máte podporu i opozice? Neumíte se dohodnout ani sami mezi sebou a to jste ještě stihli postavit proti sobě rodiny s dětmi a důchodce. A jenom mimochodem i ta poslední varianta, kterou jste vymysleli, je špatná. Maminky, které jdou do práce po dvou letech rodičovské, nedostanou vůbec nic.

Dále si dovolím zmínit, jakým způsobem vláda řeší dostupné bydlení. Zatímco před pár lety to byla otázka sociálně znevýhodněných skupin, dnes se bydlení především ve velkých městech stává nedostupné pro většinu rodin. Proč ceny bytů neustále rostou není žádná záhada. Roky už víme, že bytů je málo a že větší a hlavně rychlejší výstavbě brání složitá legislativa. Tak proč ji vláda už dávno nezměnila? Proč? I v tomto případě mohla očekávat podporu opozice, dokonce podporu z naší strany. A myslím si, že neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že věcný záměr stavebního zákona, který vláda nedávno předložila, je katastrofa. Ale to jsme čekali, protože skoro každý zákon, který vláda předloží, je buď nekvalitní anebo je šitý horkou jehlou.

Nechci být špatným prorokem, ale vláda nedokáže urychlit výstavbu nových bytů ani do konce volebního období. Tak proč by měla vládnout dál? Zpackaný návrh stavebního zákona je špatná zpráva pro města, obce a rodiny. A dvě, tři miliardy od vlády, za které obce postaví do pěti let stovky bytů, určitě nic nevyřeší.

Toto je způsob práce současné vlády, místo systémového řešení malá záplata na velkou díru. Pan premiér s oblibou říká, že opozice řeší jen Babiše, že vláda pracuje, pracuje dobře, že má výsledky. Tak proč by odstupovala? Ale tak to není. Některé vaše sliby v programovém prohlášení se možná mohou líbit i pravicové opozici, problém ale je, že ani ty vaše vláda neplní. Po roce a půl vládnutí je to evidentní. A vláda, která neplní svoje programové prohlášení, by měla odejít. Výměny ministrů určitě nestačí.

Jak by řekla slavná teta Kateřina, ryba smrdí od hlavy.

Děkuji vám za pozornost.

Ing. Jan Bauer ODS



