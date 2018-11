Bauer (ODS): Kdy bude plnohodnotná eNeschopenka a jestli vůbec bude?

Dovolte mi možná jednu připomínku pro ty z vás, kteří se třeba touto materií nezabýváte a možná vznést jeden dotaz. Podle mého názoru i podle diskuse na výboru pro sociální politiku je vládní návrh novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, i podle mého názoru, relativně bezproblémovou záležitostí, ale chtěl bych vás upozornit pouze na věc, která se objevuje v rámci pozměňovacího návrhu pod písmenem B, který přednesl a předložil pan poslanec Roman Sklenák a která podle mého názoru nesouvisí s touto novelou. Prostřednictvím tohoto pozměňovacího návrhu, pokud projde nebo neprojde, se má posouvat platnost eNeschopenky, je to v jedné větě, z roku 2019 na rok 2020.

A já bych, proto mi dovolte vznést ten dotaz, se chtěl skutečně zeptat, a tím se možná vracím k té bouřlivé diskusi, kdy jsme nakonec ne našimi hlasy odsouhlasili zrušení karenční doby, chtěl bych se zeptat, protože v rámci té diskuse zazněl evidentně veřejný příslib jak z úst pana premiéra, tak z úst vládní koalice, že nedojde ke zrušení karenční doby dříve, než bude zavedena plnohodnotná eNeschopenka. A z toho důvodu bych se chtěl zeptat, jestli tento veřejný příslib platí, protože bez rozdílu, jak dopadne hlasování o zrušení karenční doby na půdě Senátu nebo jaké bude stanovisko prezidenta České republiky, tak je evidentní, že tento veřejný příslib asi nemůže být splněn. Tak se chci zeptat především pana premiéra nebo někoho relevantního z vládní koalice, jestli stále platí veřejný příslib, že nebude zrušena karenční doba do té doby, dokud nebude zavedena plnohodnotná eNeschopenka.A za další, protože víme, že se eNeschopenkou zabývala i vláda České republiky - a to je ta druhá věc - bych chtěl vznést dotaz, zda a v jakém termínu vlastně bude plnohodnotná eNeschopenka a jestli vůbec zavedena do české legislativy.

Děkuji.

Ing. Jan Bauer ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): EET vláda rozběhla za dva roky, u e-neschopenek to najednou nejde Hospodářská komora: Když už vláda prosadila zrušení karenční doby, měla tento krok spojit s plnohodnotným fungováním e-neschopenky Piráti: eNeschopenka je zastavená účelově Hospodářská komora ČR: Funkční e-neschopenka by mohla zamezit zneužívání nemocenské

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV