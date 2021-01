Baxa (ODS): Pane ministře, názory odborníků nelze prostě přejít mlčením

reklama

Pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte mi, abych vás krátce seznámil se svým postojem k tomuto návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících i s tím, jakým způsobem se k němu postaví klub poslanců Občanské demokratické strany. Ten návrh novely byl Poslanecké sněmovně předložen již před poměrně dlouhou dobou a v tom mezidobí došlo k jedné důležité změně. Vláda schválila klíčový dokument pro budoucí rozvoj našeho školství, a to je Strategie 2030+, tak já jsem při této příležitosti se do této strategie znovu podíval, co tato strategie říká o kvalifikaci učitelů, o podpoře vzdělávání učitelů, o roli ředitelů škol. V té strategické linii č. 3, která se tímto zabývá, se uvádí to, že školy potřebují schopné ředitele a dobře připravené, motivované učitele, a říká, že dobře připravení a motivovaní učitelé jsou předpokladem kvalitní výuky. A hovoří také o tom, že jednou z důležitých rolí našeho vzdělávacího systému má být to, aby se bránilo deprofesionalizaci učitelů, aby se zpřehlednil kvalifikační systém vzdělávání a aby se také zkvalitnila výuka na pedagogických fakultách.

Neboli, milé kolegyně, milí kolegové, se ve Strategii 2030+ nikde nehovoří o tom, že by mělo být v následujících letech cílem v českém vzdělávacím systému přivádět do něj ty učitele, kteří nemají k tomu kvalifikaci získanou na školách připravujících učitele. Záměrně používám to slovo fakulty, školy, nebo fakulty připravující učitele, nikoli přímo pedagogické fakulty. Ostatně já sám jsem učitelskou kvalifikaci získal nikoli na Pedagogické fakultě, ale na Filozofické a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, ale v učitelském oboru. Považuji to za velmi varující věc, pokud klíčový dokument strategie vzdělávání v naší zemi se soustřeďuje na to, aby učitelé byli na svou profesi dlouhodobě, kvalitně, pečlivě připravováni, tak si myslím, že tento krok v podobě návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících v tuto chvíli vypadá, že je v rozporu s touto strategií. A je to buď otazník, neboli možná přímo vykřičník, který by nás měl varovat a velice pečlivě vést k tomu, jak posuzovat tento návrh novely zákona.

Musíme také, pane ministře, konstatovat, že v posledních týdnech k tomuto legislativnímu návrhu dorazila stanoviska, která nelze přejít tím, že se jedná o nějaký názor, který nemá kvalifikovanou oporu, nebo že se jedná jenom o nějaké dojmy. Pokud se proti této novele postaví Asociace děkanů pedagogických fakult v České republice, pokud se proti této novele postaví takové autority pedagogické vědy v naší zemi, jako je třeba paní profesorka Spilková, tak bezpochyby je to další moment, kdy se má člověk soustředit na to, zda to, o čem máme hlasovat, je, nebo není správné.

Mgr. Martin Baxa ODS



A považuji, pane ministře, z vaší strany za jistým způsobem bych řekl neangažované, že jste neměl tu ambici ve veřejném prostoru se těmto argumentům postavit a vést o tom opravdu velkou, kvalifikovanou diskusi. Nelze prostě přejít názory těchto odborníků jenom nějakým mlčením, nebo možná někde nějakým interním komentářem. Jedná se o tak závažnou novelu, že by mělo prostě jasně zaznít to, z jakých důvodů Ministerstvo školství nesouhlasí s těmito stanovisky, jakým způsobem čelí argumentům tak vážným, jako je třeba Asociace pedagogických fakult, nebo někteří jednotlivci, kteří jsou autoritami ve svém oboru.

Na straně druhé, milé kolegyně, milí kolegové, se ale také musíme podívat na současnou realitu českého školství, na situaci v některých regionech, v některých druzích škol a v některých oblastech vzdělávání. Já jsem už tuto finální podobu, podobu předtím než, nebo po té delší době, co zde byla předložena, si dovolil přeposlat několika desítkám ředitelů škol, s nimiž konzultuji své otázky v oblasti školství a vzdělávání. A musím říct, že třeba ze vzorku 20 ředitelů škol různého typu od základních škol přes gymnázia až po školy odborné tak velká většina těch ředitelů buď řekla, že jim tato novela nevadí, nebo že s ní dokonce mírně souhlasí. Mluvíme-li o ředitelích jako o lídrech pedagogického procesu, tak je samozřejmé, že v žádném řediteli toto nemůže vzbudit přímo nadšení, pokud by do škol měli přicházet ti, kteří nebyli připravováni přímo profesionálně na výkon pedagogického povolání. Je ale prostě faktem, že v některých regionech, jako je Ústecký nebo Karlovarský kraj, na některých typech škol, anebo v některých aprobacích je opravdu velmi obtížné v současné době získat člověka, který by byl schopen na té škole působit, vyučovat. A věřím tomu, že ředitel školy je schopen posoudit, zda ten uchazeč, kterého přijímá do zaměstnání, a bude-li sledován a patřičně veden, je schopen kvalitně zajistit výuku.

Jsem tedy přesvědčen, milé kolegyně, milí kolegové, pane ministře, o tom, že by mělo při obhajobě této novely, při obhajobě tohoto zákona jasně zaznívat to, že se jedná o úpravu dočasnou. A ne dočasnou ve smyslu účinnosti toho zákona, ale ve smyslu toho, že by ministr školství, Ministerstvo školství, vláda měly mít ambici hovořit o tom, že to, co se teď navrhuje, představuje nějaký můstek k překonání obtížné situace, ve které se nacházejí některé regiony, některé školy, protože je nedostatek učitelů v některých aprobacích, a klást si tu ambici, aby v souladu se Strategií 2030+ se tento stav z českého školství postupně odbourával.

Ostatně, pane ministře, zajímalo by mě, zda na otázku, zda třeba ve Finsku, jehož vzdělávací systém obdivujeme a k němuž se vztahuje, existuje možnost, aby tam učili nekvalifikovaní učitelé, tak bych si sám sobě odpověděl, že rozhodně ne prostě proto, že tam je kvalita pedagogických fakult a prestiž učitelského povolání postavena tak, že by to úplně vylučovalo variantu, že by ve Finsku mohl učit někdo, kdo nemá k tomu odbornou průpravu.

Vyzývám vás tedy, pane ministře, abyste nejenom zde na půdě Poslanecké sněmovny, ale i ve své činnosti ve vládě směřoval k tomu, aby tato novela zákona o pedagogických pracovnících byla vnímána jako dočasná, aby to bylo jenom nějaké přechodné řešení na odstranění palčivé situace v některých školách, ten stav tam známe, ta stávající úprava je prostě problematická, po roce vypisování konkurzů a tak dále, a abychom prostě měli ambici dosáhnout toho, že skutečně v českých školách tak, jak říká Strategie 2030+, budou působit učitelé, kteří mají odbornou kvalifikaci, anebo si tuto kvalifikaci získají. Chci také říct, že je mnoho případů, kdy právě učitelé, nebo pedagogové působící ve školách, kteří tu odbornou kvalifikaci nemají, jsou obohacením školy. Myslím si, že je zapotřebí vyjádřit respekt, úctu všem těm, kteří na školu nastupují do toho obtížného prostředí, aniž by měli za sebou tuto odbornou průpravu, ale musíme říci, že máme směřovat ke stavu, kdy ve školách budou učit ti, kteří k tomu dlouhodobě připravováni budou.

Kolegyně, kolegové, já navrhnu poslancům poslaneckého klubu ODS, aby tuto novelu podpořili v kontextu toho, že se jedná o dočasné řešení nějakého neuspokojivého stavu. Ale moje výhrady, které jsem zde sdělil, nejsou jen pro tento okamžik, pro tento text, který je tady, ale které, pane ministře, mluví k vám, k vládě v tom, aby měla ambici pracovat na tom, aby dlouhodobě takový stav v českém školství nebyl.

Děkuju.

