Bělobrádek (KDU-ČSL): Jsou tady skupiny lidí, kteří mají více dětí prostě proto, že je chtějí

Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych tady na kolegu zareagoval s tím, že pokud vím, tak podle posledních statistických údajů naopak to, co říkal, přestává platit a více dětí začínají mít lidé s vyššími příjmy a s vysokoškolským vzděláním. (Hluk v sále.) Druhá věc je, že tady napravujeme nějakou křivdu, což je trošku něco jiného, a jestli je něco skutečným nástrojem pro zvýšení porodnosti, tak je to to, co jsme prosadili v Sobotkově vládě, to znamená, slevy na daních. Protože když se podíváte, jak rostla porodnost od roku 2014, 2015, 2016, tak ten nárůst tam evidentně byl. Bylo to po několik let po sobě.

A já jsem přesvědčen, že samozřejmě to, jakým způsobem lidé reagují na to, zda mají, nebo nemají děti, nesouvisí pouze s jejich příjmy, to je jisté. Jsou tady skupiny lidí, kteří mají více dětí prostě proto, že je chtějí a protože je to pro ně priorita. Ale prosím, jsou tady i různé další trendy, které ukazují, že tak jak to bývalo dřív, že více dětí mají ti nízkopříjmoví a méně vzdělaní, tak že už to není úplně tak jednoduché.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jiří Vyvadil: Děkujeme za obnovu StB, pane Hamáčku Nepřišli! Bělobrádek kopl do Klause ml. Silně. Jde o migranty Vrchní sněmovní kontrolor BIS Bělobrádek: Naše tajná služba má prestiž. Mocnosti působící v náš neprospěch musí pocítit, že se nebojíme Bělobrádek (KDU-ČSL): Spolupráce je vágní pojem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.