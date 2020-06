Bělobrádek (KDU-ČSL): Nejenom bič, ale i cukr

reklama

Děkuji za slovo. Vážené paní ministryně (ve vládní lavici jsou přítomné pouze ministryně Maláčová a Dostálová), kolegyně, kolegové, myslím si, že všem vadí, pokud se dějí takové věci, že člověk přijde a vidí, že lidé, kteří zneužívají dávky, tak to samozřejmě naštve každého, kdo je nízkopříjmový a má podobně stejné příjmy jako ten, kdo chodí do práce, takzvaná pracující chudoba. Na druhou stranu pokud chcete něco s tím udělat, tak si uvědomte, že také to má nějakou provázanost. Ano, jsou tam i generace, které nechodí do školy, nemají žádné školy. Když se narodíte jako Rom, tak máte poměrně malou šanci, že dokončíte střední školu, téměř nulovou vysokou školu, ta je mizivá, a podobně. Ale my, kdybychom se do takové rodiny narodili, tak co by z nás bylo? Byli bychom takoví, že vystudujeme vysoké školy, když se narodíme do takové rodiny? To znamená nelze odstraňovat pouze následek, ale i příčinu. A je to dlouhodobá věc. A v tomhle směru je potřeba skutečně nejenom bič, ale i cukr. A je potřeba dlouhodobě pracovat. A podívejte se, kde to funguje. Většinou je to spojeno s nějakými misiemi, s dlouhodobou sociální prací, protože na jedné straně si také musíte uvědomit, jak to dopadne.

To znamená, když snižujete dávky, tak někteří lidé budou prostě víc krást. Pokud snížíte dávky, tak taky to sáhne na ty, kteří je mají dostat oprávněně. Jak je budete rozlišovat? To znamená, určitě je to velký problém. Mně se to taky nelíbí. Já jsem měl takové sousedy. Měl jsem ve svém domě ubytované lidi, o které by si možná někteří ani neopřeli kolo, nechávali se tam, když neměli kde bydlet, ale v zásadě je potřeba vždycky vidět ty věci z obou stran. To znamená, s těmi lidmi pracovat, jsou to taky lidi. A ti, kteří nejsou nějakým způsobem se přizpůsobit, tak samozřejmě musí narazit. Ale také se s nimi musí pracovat. Nelze pouze dělat to, že řeknete, všechno je špatně. Kdyby takový sociální experiment existoval, jakože nejde udělat, tak to bych rád viděl, kdyby v takových rodinách... (upozornění na čas) vyrůstaly vaše děti, co by z nich bylo.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

