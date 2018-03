Bělobrádek (KDU-ČSL): Podle Okamury jsou všichni tzv. sudeťáci nacisté

Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl říci, že když jsem četl jednu z knih Tomia Okamury, byl tam citát, který mám také rád a který vám teď přečtu. Je od německého antifašisty, člověka, který byl skutečným hrdinou.

A říkal: Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem. Nebyl jsem komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem, nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem, nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mě zastal.

Já myslím, že to, co tady zažíváme, a to, o čem tady diskutujeme, a byl bych skutečně rád, abychom mohli diskutovat nejenom my s přednostním právem, ale všichni poslanci tohoto slovutného orgánu, tak abychom si uvědomili, že tady hovoříme o člověku, který rozděluje lidi podle toho, do jaké patří etnické skupiny, a podle toho jim dává nálepku. Dává jim nálepku, že jsou všichni takoví.

Předseda poslaneckého klubu SPD v podstatě srovnal, že všichni tzv. sudeťáci byli nacisté. Já bych vám přál, abyste se jel podívat někdy na sjezd krajanského sdružení. Ano, je tam Witikobund a je také velmi odporný a já se od něj jasně distancuji. Ale jsou tam lidé, kteří jsou v CSU. Jsou to lidé z SPD, což v Německu jsou sociální demokraté. Ti tam mají svoje stánky. Jsou tam lidé, kteří se jednoznačně distancují od nacismu. Jsou to lidé, kteří umějí udělat jednoznačnou a naprosto nekompromisní kritiku nacismu. Ale tady přeci jde o to, že mezi těmi sudeťáky jsou i antifašisté, kteří odešli i na protest proti tomu, co se tady dělo po roce 1945 a v roce 1945. Jsou tam lidé, kteří sami trpěli za nacismu. A vy je všechny házíte do jednoho pytle, stejně jako takhle házíte všechny Romy. Jsem přesvědčen, že to takto nejde.

Víte, rádi mluvíte o křesťanských hodnotách. Mě by zajímalo, jestli vůbec víte, co to je. Ona ta otázka není zas tak snadná a docela by mě zajímalo, když se jí zaštiťujete, co by to bylo. Já chápu, že cítíte určitou nervozitu i z padajících preferencí, chápu, že se vymezujete vůči nám. (Projev nesouhlasu poslanců SPD, smích.) Já tomu rozumím, každopádně jediná záchrana pro vás je, abyste byli ještě prudší a abyste byli ještě daleko agresivnější než jste nyní.

Já z toho nemám radost, každopádně jsem přesvědčen, že to, že nenávist a lži patří mezi vaši výbavu, že to je evidentní. A myslím, že můžeme v rámci předvolebního boje dokonce i akceptovat vaše lži o migraci. Myslím si, že to prostě je váš styl a je to váš nástroj. Ovšem pokud tady rozvíjejí vaši čelní představitelé takovéto nesmysly, tak to jsem přesvědčen, že byste se měli stydět.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

A dodám ještě jeden citát. K vám, tak zvaným vlastencům. Je to citát Karla Čapka z roku 1926. "Není ošklivější věci, než dělá-li se z vlastenectví živnost. Je to podobná morální prostituce, jako kdyby se někdo chtěl živit svou ctností. Slušný člověk o sobě nevytrubuje, že je národně uvědomělý, jako o sobě neprohlašuje, že je poctivý. To se snad mezi neporušenými lidmi rozumí samo sebou." Ano, je to ten Karel Čapek, který byl na seznamu Gestapa a který by skončil určitě v koncentráku, možná v nějakém pseudokoncentráku, protože by si tam mohl volně dojít na toaletu, která byla velmi krásná, určitě. V tom koncentráku, ve kterém zahynul jeho bratr. A myslím si, že velmi pokrytecké od vás všech je v tomhle vaše snaha se balit do české vlajky. Vy tady hovoříte, pan předseda Radim Fiala, prostřednictvím pana předsedajícího, tady hovořil o různých památkách. Víte, je zajímavé, že vás jsem nikdy neviděl, že byste se byli poklonit památce našich parašutistů, mimochodem bytostně spjatých s lidovou stranou, protože Orel, a máme tady starostu Orla, měl stejného zakladatele. A ti kluci, kteří provedli vojenský útok na Heydricha, tak čtyři z nich, kteří zahynuli potom v Resslovce, byli orly. Nikdy jsem vás tam neviděl. Nikdy jsem vás neviděl, že byste byli v Ležákách.

Víte, to jsou jen takové řeči, ale skutečnost je jiná. Že vám není hanba zaštiťovat se vlastenectvím! Zaštiťovat se tím, že tady byli lidé, kteří nasadili svůj život. A upírat se (?) do lidové strany, to sice můžete, ale my máme svých mučedníků také desítky a stovky. A jak těch nacisty zavražděných, tak komunisty zavražděných. Ano, byli i kolaboranti. Ale také máme svoje mučedníky. A také jsme měli předsedu vlády v Británii. Také dožil ve vězeních a v internacích komunistických.

Jsem přesvědčen, že to, co tady prožíváme, je skutečně hraniční situace, kdy můžeme mít na některé věci skutečně rozdílný názor. Ale jsou hranice a limity, které se překračovat prostě nemají. Nemají se překračovat limity lidské důstojnosti. Každý člověk má svoji hodnotu. Každý člověk si zaslouží svoji lidskou důstojnost. A je jedno, jestli je malý, tlustý, plešatý, blonďatý, postižený, chytrý, ale to vám nic neříká. A to je jedna ze základních křesťanských hodnot, že lidská důstojnost nesmí být pošlapána. Že člověk je odrazem božím. Pochybuji, že vůbec víte, o čem mluvím. Že vám není hanba. (Silný potlesk zprava.)

