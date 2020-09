Benda (ODS): Bylo by velmi záhodno rozšířit testovací místa o lékárny

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře.

My jsme tady ráno představovali jednu naši iniciativu, kterou dávám, řekněme zdarma k dispozici. Podle mého názoru problém je ten, že dneska máme nedostatek míst, kde lze vůbec odebírat vzorky na testy, a že by bylo velmi záhodno - a včera se o tom usneslo, pokud vím všemi hlasy, i pražské zastupitelstvo - rozšířit to o lékárny, které budou schopny a ochotny tak činit.

Myslím, že by to bylo poměrně jednoduché opatření, legislativně je když tak připravené, dám ho klidně k dispozici, jsme připraveni ho v nějakém velmi zkráceném čase podpořit a pokládám to za dobré nejen ve vztahu k Praze, ale zejména možná k mimopražským regionům, kde přece jenom lékárna je na mnohem více místech než jsou nějaké nemocnice schopné odebírat vzorky.

Byl bych velmi rád, kdyby se nad tím Ministerstvo zdravotnictví mohlo zamyslet a případně v nějakém zrychleném režimu toto umožnit. Pokládal bych to za užitečné a rozšiřující testovací kapacity po zemi, zejména pokud přijdou ještě nějaké zrychlené testy, mohlo by se to všechno výrazně zrychlit a nepochybně v lékárnách jsou zaměstnáni převážně lidé, kteří nějaké základní zdravotnické farmaceutické vzdělání mají, to znamená, že by bez větších problémů tak mohli konat. Nebyla by to povinnost, ale kdo je toho schopen, kdo pro to má prostory, mohl by tak činit.

Děkuji za pozornost.

