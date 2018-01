Benda (ODS): Je osvěžující, že ministryně je schopna reagovat na vznesené námitky

Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, musím ocenit, že je osvěžující, že ministryně po dlouhých letech je schopna reagovat ve sněmovně na vznesené námitky a že je vedena věcná diskuse. To bych řekl, že je osvěžující. Nicméně si myslím, že potvrdila to, co jsem se snažil celou dobu říci. Nejedná se o čistou transpozici evropských předpisů. Jedná se o transpozici, ve které se státní moc snaží získat vyšší míru kompetencí.

To, co požaduje DAC 5, je pouze výměna informací mezi správními orgány, které ty informace již drží, aby k těmto informacím měli přístup i správci daní - myslí se zejména vněstátní. Myslí se zejména, když Finové tady vyšetřují, co provádí ten a ten, aby se mohli zeptat českého FAÚ - nemáte o něm poznatky o tom, že pere špinavé peníze nebo že má založených 15 účtů v České republice? Asi by se dalo vyložit, že jsou to i vnitrostátní finanční úřady resp. správci daně, ale nevidím důvod, proč by se neměli ptát FAÚ a proč by se měli ptát dalších subjektů. A to je ten spor, o který podle mého názoru běží, jestli máme říct - každý správce daně má právo se zeptat kteréhokoli z dalších subjektů, nebo každý správce daně má právo zeptat se FAÚ, nad kterým panuje tato vysoká míra kontroly, o které se tady s paní ministryní bavíme. Proto si myslím, že by stálo za to detailní projednání ve výborech. Děkuji.

Marek Benda ODS



