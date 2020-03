Benda (ODS): Není vymezeno, že se má jednat o nějaké množírny

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, bohužel musím říci, že tento návrh zákona je typickým příkladem toho, jak se legislativa opravdu, ale opravdu nemá dělat. Já nejsem žádným příznivcem týrání zvířat. Vždycky jsem si myslel, že za to lidé mají být trestáni a že to je v pořádku, když jsou trestáni za týrání zvířat. Je to boží tvor a člověk se k němu má chovat slušně.

Ale to, co se tady rozpoutalo v posledním půlroce, nemá podle mého názoru s tvorbou zákonů vůbec nic společného a je to prostě jenom tlak jisté zájmové skupinky, která se rozhodla, že prosadí svou. Od prvopočátku, co to leží ve Sněmovně, říkáme - jsme připraveni zvýšit horní hranici sazby za trestný čin týrání zvířete s následkem smrti z pěti na šest let, aby bylo možné a jasné ukládat nepodmíněné tresty odnětí svobody. Tento návrh zazněl i v Senátu. Ale o to vůbec nikomu bohužel nejde. Je to tady schováno pod všechny ty dojemné maily a dojemné tlapky Blesku a další věci, jak je třeba dbát o ochranu zvířátek a zabránit jejich týrání a trestat jejich pachatele. Ale jediné o co jde, je zavést do trestního zákona nový § 302 chov zvířat v nevhodných podmínkách.

Ono je hezké, když to tady přejmenujeme a řekneme, že se jedná o množírny. Ale já pokládám za svoji povinnost v této Sněmovně říci, že já pro to prostě hlasovat v této podobě nemohu. A až se nám to za tři, pět nebo sedm let vrátí, tak se, prosím, nedivme. Tady vůbec není vymezeno, že se má jednat o nějaké množírny, že se jedná o nějaký chov doma. Naopak. Jakýkoliv chov zvířete v nevhodných podmínkách, samozřejmě úmyslný, to tady říká paní předkladatelka, že to nemůže být neúmyslné, tak to předpokládám, že se jedná o úmyslný trestný čin, ale jakýkoliv chov zvířat v nevhodných podmínkách, který jim způsobuje útrapy nebo ohrožuje jejich život, bude potrestán.

A teď v prvním odstavci jsme - jeden rok nebo zákaz činnosti a ve čtvrtém odstavci, pokud se jedná o úmysl získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, jsme na pěti až deseti letech. To je přísnější než jakékoliv jiné tresty, které máme v oblasti životního prostředí. Když vypálím les se vším všudy, tak dostanu menší trest než když budu chovat zvířata v nevhodných podmínkách.

Já na to jenom Sněmovnu upozorňuji. Vím, že je tady většina rozhodnutá hlasovat pro, že je přesvědčena, že tady bráníme naše nebohé domácí pejsky a kočičky před těmi zvířaty, která se k nim chovají tak, jak se k nim občas chovají, a že to potřebujeme. Ale já říkám, těm, kteří to prosazují a bohužel jim na to v tomto případě skočil i Senát, nejde o nic jiného než o to, abychom zavedli tuto zvláštní skutkovou podstatu, chov zvířat v nevhodných podmínkách, se všemi důsledky, které to do české společnosti může mít a podle mého názoru bude mít.

Jenom upozorňuji, že Senát měl poměrně rozsáhlý rozbor soudců Nejvyššího soudu v čele s profesorem Šámalem, který byl nedávno zvolen ústavním soudcem, kteří jim říkají: Nedělejte to. Takto se legislativa nedělá, rozkolísáváte, ztrácíme hranice smysluplnosti v trestním zákoně nejen vůči lidskému životu, lidskému zdraví a dalším věcem, ale i například k činům v oblasti životního prostředí a ochrany zvířat a další.

Nepřemluvím vás, ale pokládám pro svoji osobní integritu za potřebné to tady říci. Kdyby to bylo hlasování o tom, že hlasujeme z pěti na šest let, tak kdykoliv hlasuji pro. A můžeme to udělat v trestním zákoně, který máme otevřený příští týden. Ale o to bohužel vůbec nejde. Jde o to, prosadit trestání chovu zvířat v nevhodných podmínkách.

Marek Benda ODS



