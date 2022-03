Benešík (KDU-ČSL): Bavíme se o mechanismu fungování, nikoliv o obsahu

reklama

Děkuji za slovo. Já jsem ten poslední, který bude tady hájit Agenturu pro základní práva. Každopádně my tu agenturu nezřizujeme ani ji nerušíme. My pouze upravujeme její technické parametry tak, aby odpovídala fungování poté, co byla zrušená pilířová struktura fungování EU. Já mám pochopení pro celou řadu argumentů, které tady zazněly, ale my se skutečně dneska nebavíme o obsahu, ale my se bavíme o formě.

Ta agentura prostě bude fungovat dál, i když dneska ten předchozí souhlas neudělíme, my jí nezrušíme, my jí ani nezřizujeme. Prosím, mějme toto na paměti. A já jako zpravodaj tohoto tisku na výboru jsem toto všem členům sdělil, protože jsem se tím zabýval opravdu podrobně. A i když já můžu mít výhrady k výstupům této agentury, a to tady nebudu komentovat, tak bych chtěl sdělit ještě jednu věc, která možná někomu dodá kuráž. Česká republika je poslední zemí, členským státem EU, která nesouhlasí, nebo resp. se nevyjádřila k tomu, aby to fungování prostě bylo upraveno. Fungování, nikoliv obsah, ale to fungování, prostě praktická náplň její činnosti.

A země jako Maďarsko, s premiérem Orbánem, a Polsko, s premiérem Morawieckim, ten souhlas už dávno vyjádřilo. My jsme skutečně ti poslední. Takže prosím, já chápu, že tady někteří z nás, včetně mě, máme výhrady k obsahu, k tomu, co ta agentura přesně přináší, byť to není vynutitelné, byť to není právně závazné. Jsou to doporučení. Ale my se teď bavíme jenom prostě o mechanismu fungování, tak aby ten mechanismus fungování byl v souladu s Lisabonskou smlouvou, která mimo jiné tedy byla přijata v době předsednictví České republiky, a myslím si, že Česká republika do toho procesu přinesla celou řadu velmi pozitivních změn a pozitivních aspektů.

Takže rozumím tomu, ano, můžeme mít výhrady ke konkrétnímu fungování a obsahu zpráv, které tato agentura dodává. A znovu opakuji. Já je můžu mít také, ale my se teď bavíme opravdu o mechanismu fungování, nikoliv o tom obsahu. A naopak. Alespoň, tak jak to chápu já, tak členské státy, včetně České republiky, včetně Maďarska, včetně Polska a včetně Finska a včetně, já nevím, Portugalska, budou mít větší vliv, budou mít daleko větší vliv na fungování této agentury a budou mít větší slovo v tom, jak se ten obsah tvoří. A to je i jeden z důvodů, proč já tuto změnu podporuji.

