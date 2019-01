Benešík (KDU-ČSL): Pokud nastane tvrdý brexit, násilí v Severním Irsku bude obnoveno

Děkuji, pane místopředsedo. Já mám jenom několik poznámek k předešlým vystoupením. Právě severoirský mírový proces je založen na integraci obou zemí, tedy Spojeného království a Irské republiky, do Evropské unie. A pokud nastane tvrdý brexit a tvrdá hranice bez té výjimky, tak bude velká pravděpodobnost, že násilí bude obnoveno. Já si myslím, že ani Spojené království a už o to méně zbytek Evropské unie, kam Irská republika patří, přece nemůže mít zájem na tom, aby tam docházelo k dalším násilnostem, teroristickým útokům a sektářskému násilí.

Co se týče zahraniční politiky Evropské unie, tak to je opravdu jenom průsečík všech možných zahraničních politik všech členských států. Evropská unie de facto nemá svoji zahraniční politiku. Proto jednotlivé členské státy jsou autonomní. V evropské zahraniční politice platí právo veta. To znamená, my se ničeho nemusíme účastnit, čeho se účastnit nechceme.

Mgr. Ondřej Benešík KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ano, Spojené království nám otevřelo po vstupu pracovní trh stejně jako dalších sedm nebo osm států tehdejší patnáctky. Ti ostatní nám ho nezavřeli, jenom jsme tam museli mít pracovní povolení. Ale Spojené království také kvůli tomu pracovnímu trhu odchází. Neodchází proto, že jim vadí migranti z Pákistánu. Vadí jim migranti a pracovníci z Bulharska, z České republiky a Polska. To byl jeden z hlavních argumentů zastánců brexitu.

A pokud jde o pana předsedu Zaorálka, já doufám, že Jindřich VIII. nebude úplně tak dobrý vzor pro brexit. On sice udělal odluku církve, resp. odloučil anglikánskou církev od katolické církve a také nechal popravit několik svých manželek a myslím si, že to byl jeden z velkých důvodů, proč to udělal.

Psali jsme: Kdo vyhnal Británii z EU? Palata jmenoval viníka. Jste to i vy Rozvoral (SPD): Pevně věříme, že britská premiérka úspěšně dokončí brexit Vích (SPD): Brexit prostě bude a třeba i bez dohody Brexitový zákon je připraven, politici mu nebudou bránit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV