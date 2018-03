Bezecný (KDU-ČSL): Stadion za dvě miliardy nechceme

Výstavbu sportovního stadionu Za Lužánkami v Brně s financováním radnice považuji za facku do tváře občanům. nemocnici zachráníme horko těžko, ale 2 miliardy na sport je erár ochoten investovat. Nemohu s takovým hospodařením souhlasit.

Brněnská radnice si snad z nás dělá srandu. Nabízí podnikateli za garáže a tenisovou halu na pozemcích za Lužánkami nemovitosti v centru města, které byly předtím za drahé peníze z veřejných zdrojů opraveny a nyní patří k tomu málu zajímavému, co může centrum Brna návštěvníkovi nabídnout.

Prostory náměstí Svobody a Zelného trhu, s velkou pompou nedávno rekonstruované, nadále nabízí jen nudu a šeď a mimo těch pár rekonstruovaných historických budov je toho v Brně na přilákání návštěvníků opravdu poskrovnu. A nyní tohle!

Pamatuji, jaký boj byl sveden o financování Úrazové nemocnice. Co dalo práce zchrastit nějaké ty miliony pro zachování její činnosti.

Ale na výstavbu stadionů ejhle, radnice je ochotna nejen vzdát se historických dominant v centru města, ale ještě investovat dvě miliardy do výstavby nových stadionů!

O takové hospodaření s veřejnými zdroji opravdu nestojíme. Pokud sportovní oddíly vrcholové úrovně potřebují nové stadiony, nechť si je postaví za své. Ve sportovních rubrikách pomalu už nečteme nic jiného, než kolik kdo za nějaký zápas vydělal, výsledky a výkonnost se ztrácí za finančním přínosem toho kterého zápasu pro kluby a sportovce. Nechť místo přeplácení hráčů a trenérů kluby investují vydělané peníze do prostředí pro své fanoušky a nechtějí po eráru, aby tak činil za ně. Dokázali to třeba v Drnovicích, kde pomník prvoligové příslušnosti moravské vísky chátrá dodnes, tak to dokáží třeba i v Brně.

Meldujeme strašáky o chybějících místech v domovech důchodců, o chybějících zdrojích pro spolufinancování startovacích bytů. O hospice se musí starat neziskovky a nadšenci za pár šupů. Nejsme schopni zajistit důstojný život lidem bez domova. A binec ve veřejném prostoru všude kam se podíváš.

Nestojíme o chléb a hry. Stojíme o rozumné hospodaření s veřejnými zdroji ve prospěch skutečných potřeb občanů a vytváření důstojného prostředí pro život. Stavba stadionu za Lužánkami za 2 miliardy korun k takovým potřebám určitě nepatří. Stejně jako šílené vize o přesunu nádraží.

Převzato z profilu.

Ing. Ivo Bezecný KDU-ČSL



