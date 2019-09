Birke (ČSSD): Já se k tomu přiznám, jsem ve střetu zájmů

Dámy a pánové, kolegyně, kolegové,

navážu na mého předřečníka. Já jsem taky starosta - devátý rok, třetí volební období třetího největšího města v Královéhradeckém kraji. Jsem druhým rokem poslancem Parlamentu České republiky. A víte, kdo o tom rozhodl? Voliči. Třikrát po sobě v komunálních volbách. 40 %. Když mě chtěli dát na kandidátku - a tak jak to v některých politických stranách, někteří z vás to znáte - na nevolitelné místo, ejhle, já všechny přeskočil. Proč? Protože pravděpodobně mě, ne pravděpodobně, ale zcela určitě ty preferenční kroužky právě toho města, toho regionu mě vynesly. Co tím chci říci? To, že voliči si přejí - přejí - abych byl jejich zástupce v Poslanecké sněmovně. A pozor, na rozdíl od mého předřečníka, vaším prostřednictvím, Ivana Adamce, já se k tomu přiznám, jsem ve střetu zájmů.

Voliči vědí devět let, že já pobírám dva platy, rovná se pořád 40 %. Všichni to o mě vědí. Všichni. V tom Náchodě, na okresu Náchod, všichni to vědí, že pobírám dva platy. Je také pravda, a nechci tady hovořit o tom, jestli někdo lépe pracuje, nebo někdo hůř pracuje, jestli to zvládá, nezvládá. Já opravdu nejsem profesionál v tomto ohledu. Je pravda, že jste starostou 24 hodin denně. Čtyřiadvacet hodin denně! Ti starostové, kteří to znají, tak si nemůžete vypnout telefon. Prostě ve tři ráno musíte řešit problém, protože máte prostě nějakou mimořádnou událost. Prostě jste starostou 24 hodin denně.

Ti z vás, kteří tady dneska sedí a jsou nedej bože dokonce starostou toho nižšího stupně, než jsem já, to znamená trojky, to znamená dvojkové obce, nebo dokonce jedničkové obce, tak mi dovolte, abych vám vysekl obrovský předklon, protože na rozdíl od nás, tak jako já jsem, nebo dokonce můj předřečník Ivan Adamec, vaším prostřednictvím, my máme úřady. Ale ti lidé na těch jedničkách, na dvojkách jsou na všechno sami, jenom s paní účetní. Můj velký respekt! A těmhle lidem, kteří dostávají obrovské podpory, vy chcete sebrat ten plat? Že vám není hanba! Promiňte mi to, omlouvám se, že jsem a nechci být emotivní. Že vám není hanba!

Je mi to moc líto. Možná, že si tady říkám sám o sobě, že to vlastně chcete vzít i mně. Dobře. Zcela určitě vím, jak je to rozloženo, a s největší pravděpodobností to projde. Já to určitě zvládnu, nemám s tím vůbec problém, ale víte, co mi na tom vadí? To, co říkala paní poslankyně Vildumetzová Mračková, vaším prostřednictvím samozřejmě, a řekla to asi tuším třikrát, že tento zákon je spravedlivý. Není spravedlivý! To si řekneme na rovinu. Není spravedlivý. Prostě není spravedlivý především k těm lidem, o kterých jsme hovořili, díky tomu, že ti starostové mají obrovskou podporu, velikánskou podporu, a jak k tomu přijdou, a teď mi promiňte, nechci tady působit jako ten klasický Čech, že mně zemřela koza a chci, aby chcípla i sousedovi, ale jenom říkám, jak k tomu přijde lékař, nebo dokonce ředitel nemocnice, který tady určitě sedí? Jak k tomu přijde ředitel školy, který tady určitě sedí, který je placen ze stejného balíku, resp. jako jsem placen já. Jak k tomu přijdete vy? Vy jste v pohodě? Vy nemáte problém, ale jenom my, kteří máme přes 60 %, a děkuji, pane senátore, vaším prostřednictvím, že jste to tady zmínil, my jsme totiž to nejpopulárnější řemeslo v této České republice. Nejpopulárnější řemeslo! A nám to chcete sebrat? Víte, já nejsem závistivý člověk. Opravdu, věřte mi. A nemám rád ty nejnižší pudy. Jako starosta města si prostě tyhle věci nemůžu dovolit a nechci je, a dokonce je odmítám - závist, zlost a podobné, těch sedm smrtelných hříchů, ale řeknu vám, tohle je špatnost. Špatnost! Děláte to tak, že kategorizujete a děláte rozdíly.

Poslední věc. Je mi líto, že - ono by to vlastně celé nevzniklo, kdyby paní poslankyně Vildumetzová Mračková, vaším prostřednictvím, vlastně nedala slib voličům, že nebude kumulovat funkce. To je celý problém. Na základě toho, že dala slib, musela vymyslet zákon, protože neměla tento nástroj. Je mi to líto, paní poslankyně, vaším prostřednictvím, že to musím říct na mikrofon, ale je to pravda. Je to pravda, a tím jste způsobila tuhle záležitost, která tady dneska je! Řekněme si to tak, jak to je. To je realita. (Potlesk poslanců ČSSD a taktéž zprava.) Pokud nám seberete, nebo mně, starostovi třetího největšího města, čtyřicet procent, já to určitě přežiji, nemám s tím vůbec žádný problém. Ale kdo bude další? Budete to vy, ředitelé škol? Ředitelé nemocnic? Držme si palce, aby to tak nebylo. Prosím, hlasujte s rozumem a zamítněte tento návrh.

Děkuji za pozornost.

