Bláha (ODS): Parkoviště u fakultní nemocnice bude v provozu začátkem příštího roku

Zpevněná plocha pro 205 parkovacích míst, včetně osmi pro zdravotně postižené osoby, uleví zeleni na nábřeží Labe, kde v současnosti pacienti a návštěvníci nemocnice parkují v nedůstojných podmínkách. Předpokládané náklady na tuto investici jsou deset milionu korun bez DPH. Hradečtí radní včera schválili podmínky veřejné soutěže na stavební firmu, která by mohla být vybrána a schválena v srpnu tohoto roku.

Dočasné parkoviště bude na doposud zatravněném prostoru mezi obslužnou místní komunikací na východní straně areálu fakultní nemocnice a Zborovskou ulicí. „Stavební firma má podle návrhu smlouvy parkoviště zhotovit v horizontu pěti měsíců, a to i včetně kolaudace. Dokončeno by tedy mělo být na začátku příštího roku, ovšem doufám, že by se to dalo stihnout ještě letos. Uvidíme, jak dlouho bude zmiňovaná kolaudace trvat, podle toho se bude otevření nového provizorního parkoviště odvíjet,“ řekl náměstek primátora Jiří Bláha. Zatím mohou návštěvníci nemocnice využívat jiné provizorní parkoviště, které je situováno po pravé straně hlavního vjezdu do areálu nemocnice před hlavní bránou. Celý projekt město vyjde na deset milionů bez DPH. „Na tuto investici využijeme finance od společnosti CTP, které městu byly převedeny v rámci dohody o narovnání,“ doplnil Bláha.

autor: PV