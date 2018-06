Bláha (SPD): Poslední představení festivalu Divadelní svět Brno 2018

Poslední představení tohoto festivalu se konalo ve čtvrtek 21. června 2018 a jmenovalo se 15. zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje. Konkrétně se jednalo o jeden z bodů programu a to přidělení dotace ve výši 1 000 000 Kč z rozpočtu kraje a tedy z veřejných peněz všech občanů na této festival.

Jednání doprovázely plamenné projevy, hádky, protinávrhy, muselo být hejtmanem několikrát přerušeno.

Dopředu nám všem zastupitelům byl znám návrh usnesení a to (zjednodušeně): Jihomoravský kraj přidělí festivalu dotaci v plné výši a to s tím, že prostředky nebudou použity na dvě kontroverzní hry „Prokletí“ a „Naše násilí a vaše násilí“. Taktéž nám bylo známo, že festival je financován z dalších zdrojů a to především z dotací ministerstva kultury a města Brna. Pan ředitel festivalu (a ředitel Národního divadla v Brně v jedné osobě) dopředu avizoval, že pokud bude toto usnesení odhlasováno není to žádný problém, protože kontroverzní hry zaplatí z prostředků města Brna a ministerstva a peníze krajské se použijí na představení, se kterými nemá veřejnost žádný problém.

Mgr. Libor Bláha, MBA SPD



S tímto řešením jsme se nemohli spokojit, vždyť se jedná jen o účetní přesun a peníze všech občanů budou použity na festival v plné výši, včetně veřejné podpory výše zmíněných kontroverzních her. Jedná se tedy o řešení „Aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.

Tohoto si samozřejmě byli vědomi i členové krajské koalice a proto argumentovali pro dotaci pouze tím, že nemůžeme být cenzory svobodného umění.

Kromě toho, že toto „umění“ dehonestuje vlajku ČR, naši kulturu, tradice a náboženství se ptám má tato svoboda nějaké hranice? A kde jsou? Když už to není znásilnění, urážka státní vlajky, pak kde? Bude to propagace nacizmu, vražda?

Pokud pominu i hranici svobody umění (která by dle mého názoru někde měla být) pak ať si třeba aktéři podobných vystoupení třeba konzumují vlastní exkrementy, ale v žádném případě za peníze daňových poplatníků.

Závěrem to nejneuvěřitelnější, naše argumenty nebyly nic platné, bitvu jsme prohráli dotace udělena byla (v plné výši). Příznivci zvráceností radujte se a příště si zkuste požádat o dotaci třeba na vystoupení s dětskou pornografií, předpokládám, že s argumentem svobody umění opět uspějete.

