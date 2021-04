Blažek (ODS): Spravedlnost nechme soudům, nečekejme ji od voleb. Nikdy nebyla a nikdy nebude

reklama

Dobrý den, děkuji za slovo.

Já jen stručně reakce na pana kolegu Nachera. On neustále opakuje, že ta debata je nefér v tom smyslu, že se argumentuje nálezem Ústavního soudu, a protože nemusí být jeden obvod. Já bych za naši stranu jenom chtěl upozornit, že hlavní stanovisko za nás řekl Marek Benda a argumentoval zcela správně čistě politicky. Vůbec se neodvolával na nějaké Ústavní soudy v tom smyslu, proč si myslíme, že ten jeden obvod není politicky vhodný. Ukazoval příklady na Slovensku a v některých jiných státech. Čili poprosím pana kolegu Nachera, aby v tomto byla zachována jakási korektnost, že my jsme se neodvolávali na - nebo neschovávali se za Ústavní soud v té protiargumentaci.

Anketa Je Janek Ledecký dezinformátor? Ano 36% Ne 64% hlasovalo: 2664 lidí

Za druhé takové dvě metodické poznámky. Prosím vás, nemluvte o tom, že volby jsou spravedlivé nebo nespravedlivé. Na spravedlnost si lidský rozum vymyslel soudy. Žádné volby z principu nemůžou být spravedlivé a ztrácíme jenom čas, když říkáme, co je spravedlivější a méně spravedlivé. Historie mockrát ukázala mnoho voleb, které bychom posoudili jako nespravedlivé, a tak to prostě je, ale nemá to s tím nic společného. Lidskou spravedlnost nechme soudům, nečekejme ji od voleb. Nikdy nebyla a nikdy nebude.

A totéž bych si dovolil říct, abychom se tady nezdržovali nějakou ústavněprávní argumentací, že jestli nám něco Ústavní soud jasně sdělil před pár měsíci, tak je to to, co je ústavní, nebo není, rozhoduje příslušná většina na Ústavním soudu, která prostě najednou rozhodne a najednou je cosi ústavní. A trápit se tady debatami o tom, co říká ten či onen docent, profesor na fakultách, mimochodem nejenom tímto rozhodnutím, de facto vlastně ztrácí smysl. A ještě snad jedna krátká... A to je poznámka praktická, to není žádná kritika Ústavního soudu. Tak to prostě je a musíme s tím počítat a pracovat.

A v reakci na pana kolegu Volného. Mně je nějak dáno vždycky na něj reagovat. Já bych se chtěl, a čekal bych to spíše od ministra zahraničních věcí, distancovat od toho, abychom tady uráželi představitele jiných států a říkali, že to je nějaký senilní stařík apod. Čili za mě bych se od toho tedy distancoval.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Blažek (ODS): Je třeba měřit všem stejným metrem Blažek (ODS): Čím víc peněz bude mít stát, tím bude mít větší moc Blažek (ODS): Jak to chodí v Brně Blažek (ODS): Ta dnešní krize se nedá řešit zákony, to je hluboký omyl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.