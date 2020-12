Bojko (SPD): Vyděšení senioři jsou zavřeni několik měsíců a kolem nich lítají bubáci ve skafandrech

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, vážený pane ministře, dámy a pánové, já dřív, než začnu hovořit o problematice nouzového stavu, bych reagoval na kolegu pana Feriho prostřednictvím vaším, když nemůžeme mít ty faktické poznámky. Tady mluvil o nějakých dezinformačních webech, tak jestli myslel Deník N, Deník Referendum, Forum24 a Seznam Zprávy, tak s tím souhlasím.

A dále bych chtěl říct něco. Tady pan ministr Hamáček, ministr vnitra, vítězoslavně prohlásil, jak si můžeme už teďka klidně vykecávat, jak chceme, protože soudruzi komunisté prodloužení nouzového stavu podpoří. Takže to mě taky docela svým způsobem zarazilo.

Dnes nám vláda předkládá návrh na prodloužení nouzového stavu o celý další měsíc. Je třeba si uvědomit, že to je stejná vláda, která již mnoho měsíců zneužila odsouhlasený nouzový stav k naprosto chaotickým opatřením, nepodloženým žádnými statistickými daty, tu zavření, tu otevření škol, restaurací, obchodů a provozoven, tu zákazu nočního vycházení a v nařízení povinné zavírací doby. Připadám si jako na houpačce, protože postřehnout, jaké zrovna nařízení platí, abych se proti němu neprovinil, je často podobné jako chytat orla v letu.

Jsem zodpovědný člověk a poslanec a totéž bych chtěl od této vlády. Není přece možné po dramaticky dlouhé době konečně povolit malým živnostníkům pracovat s tím, že na reakci pro uvolnění se podle našeho nového PSA čeká i čtrnáct dní, ale návrh na nový zákaz se dokáže objevit po třech dnech fungování. No tenhle PES opravdu hodně štěká. A bohužel velmi selektivně kouše. Na malé české živnostníky, kteří svojí celoživotní prací živí sebe a své rodiny, platí daně a nenatahují ruku po sociálních dávkách, tu na lednici, tu na záclony a kdo ví, na co ještě... To je obrovský vlkodlak, co je chce zardousit. Zato na nadnárodní obchodní řetězce se tváří jako právě narozené štěňátko, co mu ještě ani zuby nenarostly. Tenhle přístup jasně ukazuje, komu celá vláda fandí. V rámci podpory evropských hodnot a nadnárodních monopolů, chce zničit všechno, co je české, tradiční a schopné si na sebe vydělat, tedy mít i svůj názor a nebát se ho prosazovat. Proto odmítám prodloužení nouzového stavu, a naopak navrhuji jeho okamžité zrušení. Vláda se má starat o zdraví lidu, a ne pod rouškou ochrany občanů pracovat jako dohazovač lepších kšeftů těm velkým a ještě jim pomáhat definitivně zničit konkurenci. Prostě to vypadá, že nadnárodní řetězce se opět nažerou a vláda zůstane celá. Pokud vláda nepředloží skutečně validní argumenty, proč prodlužovat nouzový stav, a já jsem zde doteď žádné takové neslyšel, nouzový stav opravdu nemá smysl. Řadu opatření, pokud by byla dobře vyargumentovaná, by přece naši občané podpořili sami a bez příkazů a zákazů, pokud by věděli, že mají smysl. Místo toho nás straší provládní epidemiologové jako pan Flégr, straší tisíci mrtvými na ulici, v mrazících boxech. Jeho prognóza se naštěstí nepotvrzuje a já si tedy dovolím udělat vlastní. Pokud vláda opět získá prodloužení nouzového stavu - a vypadá to, že s pomocí komunistů ano - a v něm opět zavře případně drobné provozovny, tak uvidíme tisíce mrtvých drobných živnostníků visících na háku od lustru ve své zavřené provozovně. Dej Bůh, aby se i moje prognóza nevyplnila.

Včera jsem dostal dopis od jednoho člověka, který mi napsal: Pane poslanče, co mám dělat? Mám tři děti a už opravdu nemůžu. Proč nedostáváme takové kompenzační bonusy, jako třeba v Německu nebo v Anglii? Mám se přijít před ctihodnou sněmovnu upálit jako Jan Palach? - Lidi jsou zoufalí. A do toho když slyším takového odborářského bosse Dufka, který v životě nesáhl na poctivou práci, chlubí se hodinkama za 120 tisíc a vykecává se v televizi, že je potřeba ty živnostníky zlikvidovat, kteří si na sebe nevydělají, že jich je moc, ať jdou do fabrik nebo do montoven, které nám nepatří a vyvádějí obrovské miliardové částky na dividendách do zahraničí? To je přístup? Mám kamaráda taxikáře, 29 let jezdil taxíkem. Po 29 letech skončil jako taxikář. Šel na pracovní úřad. Nemluvě o tom, že některé hospody ani neotevřely, údajně až 30 % hospod neotevřelo, protože si říkají, že to je naprostý nesmysl otevírat to na týden, čtrnáct dní, než zase vládu něco napadne. Takže nechápu, proč jsme nešli cestou Polska, které nechalo otevřené malé prodejny a zavřelo ty velké supermarkety. To by bylo podle mě určitě lepší řešení, protože každý ten malý živnostník by si ten počet nakupujících pohlídal, měl by tam třeba dva, tři podle plochy.

Teď něco k číslům. Na základě veškerých skutečností je jasné, že nouzový stav bude opět nastolen a byl pro cílenou likvidaci střední třídy. A vlastně se postupuje obdobně i v jiných dotčených zemích. Lidé neumírají na COVID, ale také na strach z COVIDu. To, že mají v testech koronavirus, je přece běžná záležitost. Na chřipku ročně umírá v České republice podle statistiky až 2 500 lidí, v době epidemie i mnohem více. Chřipka je tedy obdobně závažné onemocnění jako COVID, ale nějakým zázračným způsobem úplně vymizela, neexistuje. Proč tady vznikla tato apokalypsa s koronou a katastrofické scénáře? Komu slouží celosvětová hysterie? Určitě ne běžným občanům. U nás se evidentně podporují velké nadnárodní společnosti a ti, co vydělávají na rouškách a testovacích sadách údajně potřebných pro koronu. Například Afrika nepanikaří a hospodářský rozvrat v ní nehrozí. Zatím jsme v našich končinách bohužel hloupější než politici v Africe. Dotčená média, vláda a podobní zvěstovatelé hrůz by měli být souzeni za šíření poplašných zpráv, protože nehorázně děsí lidi ze stavu podobného chřipce. Pokud vystoupí odborník se zdravým selským rozumem proti koronahysterii, je okamžitě umlčován, protože pravda je v této chvíli zakázána.

Dokonce jeden z nejlepších českých epidemiologů a pravděpodobně nejlepší profesor MUDr. Jiří Beran, Csc., byl označen Ministerstvem zdravotnictví za dezinformátora. A proč? Protože používal zdravý selský rozum a svou odbornost specializovaného lékaře a jasně sděluje, jak se má člověk u této nákazy léčit jednoduchým způsobem. Cituji z jeho dopisu ministru zdravotnictví České republiky Doc. MUDr. Janu Blatnému, Ph.D.:

Vážený pane ministře, nikdy jsme se spolu nepotkali, a tak mi prosím dovolte, abych se představil a řekl o sobě pár slov. Jmenuji se Jiří Beran, jsem lékař, kandidát věd v oboru epidemiologie, docent epidemiologie, profesor epidemiologie jmenovaný prezidentem Havlem. Vaše Ministerstvo zdravotnictví České republiky mi vydalo specializovanou způsobilost v oboru epidemiologie a také lékařské mikrobiologie. Tři roky jsem také pracoval v terénu jako epidemiolog a musel jsem za tu dobu vyřešit asi stovku epidemií.

Dlouhé roky jsem epidemiologii vyučoval na několika lékařských fakultách. Moje vědecké práce jsou z oblasti epidemiologie akutních respiračních virových onemocnění, očkování proti infekčním nemocem, zvláště nebezpečných nákaz a z oblasti tropických infekcí. Jsem autorem osmi monografií, které byly oceňovány lékařskými společnostmi nebo prezidiem České lékařské společnosti. Očkování bylo ve své době nejprodávanější lékařskou knihou na Slovensku. Jsem autorem mnoha zahraničních publikací. Denně mi přibývají jedna až dvě zahraniční citace. V oblasti diagnostiky, prevence a očkování proti chřipce patřím k nejvíce citovaným autorům v Evropě a v USA především za svůj inovativní přístup k provádění efektivních studií v oblasti vakcinace. Jsem ale také praktikem medicíny a za mnou jsou mnohé vysoce oceňované projekty, jako je Sérová banka Armády České republiky, která více než dvacet let chrání zdraví českých vojáků v zahraničí. Jsem autorem mezinárodního očkovacího průkazu, který používají občané České republiky již patnáct let a na základě poskytnuté licence i slovenští občané.

Jsem přesvědčen, že v České republice neexistuje srovnatelný odborník v oblasti epidemiologie, který by v sobě snoubil praxi v terénu, praxi vysokoškolského učitele, vědce, i prostého lékaře a který by svoji praxi vykonával a nevěnoval se vedoucím pozicím ve státní sféře. Posledních devatenáct let jsem především osoba samostatně výdělečně činná a jsem pyšný na to, že největší vědecké úspěchy a vydání monografií mě potkalo během této doby. Dokázal jsem, že dobrou práci nemusí dělat jen ústavy Akademie věd, ale i prostý lékař a ocenění ze zahraničí se určitě dostaví. Proto se mě dotklo, že jsem uveden na webových stránkách vašeho ministerstva v kategorii "Známé osobnosti často propagují dezinformace". Považuji za nevhodné spojovat moje jméno a COVID-19 s dezinformacemi. Jsem ve světě uznávaný odborník a v očích mých zahraničních kolegů, kteří mé práce a výsledky citují, určitě nejsem dezinformátor. Chtěl bych vás požádat jako ministra zdravotnictví i jako kolegu, abyste, prosím, nechal moje jméno z webu vymazat, protože je to nedůstojné pro vás, i pro mě. Já jsem odborník v epidemiologii s nejlepší erudicí v České republice a s velkým zahraničním renomé a určitě si za reprezentací svých názorů nezasloužím nálepku dezinformátora. Dnes jsem si přečetl vaše vyjádření k celé situaci a považuji ho za nešťastné. Je to prosba o to, aby všichni ti, kdo jsou považováni řadou lidí za vzory, šli dobrým příkladem a vyrazili zbraň z rukou těm, kteří potom na základě jejich chování vytvářejí dezinformace - komentoval snahu ministr Blatný. Myslím si, že za to, co jsem vykonal pro dobré jméno české medicíny v zahraničí, si určitě nezasloužím, abych byl takto negativně spojován s dezinformacemi.

S přátelským pozdravem a přáním všeho dobrého profesor MUDr. Jiří Beran, CSc." Konec citace.

Já nevím, jestli to bylo minulý týden, kdy byl pořad 360° Pavlíny Wolfové a byl tam, tady už několikrát zmiňovaný, profesor Petráš. A na konci pořadu v poslední minutě tam zazněla taková zajímavá věta, když řekl, že pokud by nebyla tato bizarní situace, nikdy bychom nepřipustili klinické testy této vakcíny. Takže jsem z toho nabyl dojmu, že sám má o této vakcíně pochybnosti. A já se ptám v tomto kontextu těch lékařů, kteří jsou vakcinologové, epidemiologové, proč třeba profesor Beran, člověk, který s tímto bojuje celý život, se nestal ministrem zdravotnictví. Nechápu to. To bude raději tato vláda pokračovat v uplatňování totality dle Orwella - 1984 - a dobré vzory dehonestovat? A jen proto, že profesor Beran si dovolil jako odborník na slovo vzatý, nejlepší epidemiolog v České republice, se léčit velmi účinným lékem Isoprinosinem, ale bohužel pro něj a pro nás všechny takovým, který není v souladu s celosvětovou koncepcí očkování a tím i s koncepcí současné vlády České republiky. Isoprinosin patří do farmakoterapeutické skupiny Jiná antivirotika, což znamená, že se jedná o přípravek používaný proti virům. Dle klinických studií účinná látka v přípravku normalizovala nedostatečnou nebo porušenou buněčnou imunitu na pacientovi výchozí hodnoty. Přípravek se nesmí používat jen při alergii na účinnou látku a zvýšené hladině kyselině močové v krvi. Samozřejmě jako u všech ostatních přípravků se i u Isoprinosinu při užívání mohou objevit nežádoucí účinky, ale přípravek je předepisován lékařem, tudíž je pacient sledován a nepoužívá se dlouhodobě, takže se vesměs nežádoucí účinky nemusí projevit. Zkuste se podívat na nežádoucí účinky třeba u Ibuprofenu, který se masivně používá a je k dispozici na volný prodej. A co je úplně s podivem, že ani Státní ústav pro kontrolu léčiv neuvádí na svých webových stránkách v přehledu hodnocených léčiv na nemoc COVID-19 přípravek Isoprinosin a ani účinnou látku Inosinum pranobexum. Údajně může způsobit cytoxinovou bouři a toto rozporoval právě profesor Beran. Uvádí, že použití Inosin pranobexu je spíše brzdou než urychlovačem případné cytoxinové bouře, protože působí jiným mechanismem účinku. Webové stránky mám k dispozici.

Opravdu půjde vláda tímto směrem? Opravdu se chce vláda podílet na rozvrácení naší ekonomiky a rekordním zadlužování s nemožností splacení ani našimi potomky v desáté řadě? A z jakého důvodu? Vypadá to tak, že z nařízené celosvětové izolace za účelem získání placení úroků z obrovských dluhů pro bankéře a nadnárodní korporace. Soros už se vyjádřil, půjčte si, jistinu dluhu nemusíte vracet, plaťte jen úroky. A naše vláda evidentně poslechla. Na základě pochybných podkladů se vyjadřuje falešná starost o zdraví, ale je to spíše snaha o nemocnost obyvatel. Naši vyděšení senioři jsou zavřeni několik měsíců a kolem nich lítají bubáci ve skafandrech. A to je jejich ochrana? Takhle byste si přáli žít před koncem svého života? I ve vězení se mají kriminálníci lépe než naši senioři. Údajně takto seniory chráníme, takže se postupuje tak, že i kdyby měli senioři umřít ze strachu nebo z osamocení, tak hlavní má být, že v testu nebudou pozitivní na covid. Místo toho by nás však mělo zajímat, aby život našich seniorů byl důstojný a měli opravdovou kvalitu života. Na chřipku je také netestujeme kvůli hromadě jiných mikroorganismů. Také ne, tak ukončeme testování na covid, který nevykazuje jiné hodnoty než obdobně závažné onemocnění, jako je chřipka. Dokonce to vypadá, že covid je dle současných hodnot v České republice méně závažné onemocnění než chřipka. Pojďme se podívat na dosavadní hodnoty. Dle dnešní mezinárodní databáze se uvádí, že bylo celkově pozitivně testováno 556 927 obyvatel v České republice, z toho bylo 9 136 úmrtí s covidem. Když si uvědomíme, že dle dat na stránkách Ministerstva zdravotnictví přibližně 20 % testovaných má pozitivitu, vycházíme z počtu testovaných 2,8 mil. obyvatel, což znamená 0,32 % úmrtí s covidem na počet testovaných. Je třeba si však uvědomit, že je zde třeba zahrnout i další část obyvatel, protože spousta z nich se s pozitivními setkala a na testech ani nebyla. Když vezmeme v úvahu, že těchto více jak půl milionu pozitivně testovaných obyvatel se setkalo s třemi osobami, které neprošly testováním, což celkově se všemi testovanými dělá okolo 4,5 mil. obyvatel, dostáváme se v tomto případě i při střízlivém hodnocení na 0,21 % úmrtí s covidem, takže méně, než je u chřipky, u které se uvádí úmrtnost kolem 0,23 %. Upozorňuji, že ta úmrtí byla s covidem, a nikoliv na covid.

A ještě bych chtěl jednu věc. My tady mluvíme o smrtelné pandemii, ale dneska, když jdete darovat krev, tak vám nikdo žádné testy na covid nedělá. To samé, když snacha rodila minulý týden v porodnici a žádný test na covid se jí také nedělal. Takže nouzový stav za nás určitě neprodloužíme, ale vím, že nám to stejně není nic platné, protože soudruzi to podpoří. Já chci jenom říct, že si kopete hrob do příštích parlamentních voleb. Děkuji.

