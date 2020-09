Bondarenková (SPD): A zase ten neoblíbený koronavirus

S novým školním rokem dětí a po dovolené jsme rovnýma nohama v druhé vlně koronavirové krize. A to ne najednou, ale spíš na to nikdo moc neupozorňoval, jak čísla a reálné případy rostou.

Opravdu mne netěší to znovu řešit, je to trochu depresivní, ale postavme se čelem k realitě, není čas na báchorky. Jak uvádí i jiné kapacity (třeba plk.v.z. Prymula), jsme na exponenciální křivce a budeme doufat, že se to podaří srazit.

Poučení z první vlny

Protože jsem si pečlivě psala tabulku denních čísel při začátku první vlny a pak si hrála s výstupy - různými křivkami, za jak dlouho se promítne co a jak jsou na tom třeba v té době Itálie a Německo, můžu si tentokrát zavěštit. Podle údajů z první vlny každé opatření v reálu zabere za cca 2 týdny (tedy promítne se do křivek). Čísla hospitalizací se zase promítají do cca 2 týdnů od zásadního zvýšení nákaz (oficiálně zaznamenaných) a čísla úmrtnosti víc rostou do cca 5 týdnů od zvýšení nákaz.

Léto, jako by problém zmizel ale první lety byly do nakaženého Amsterdamu

Přes léto se vládní politici snažili tvářit, že to moc neroste, resp. na to zbytečně neupozorňovat, aby se všichni stačili vydovolenkovat. Z prvních letů ČSA do 4 destinací v Evropě byly dva do míst ještě nezvládnuté nákazy - Paříž, Amsterdam. Navíc hodně lidí odjelo k moři a otevřely se hranice, nákazy přivezené pendlery nebo zahraničními dělníky (často agenturními) se bagatelizovaly (nebo se média tvářila, že tam vůbec nebyli). Vpustila se i turistika a klasická popíjecí turistika. Tak tohle je účet za nevšímavost.

Praha to první odnesla, ale i roznesla

V Praze to v reálu máme v našem okolí na mnoha místech. Když to zasáhne vaše známé, pochopíte, že sranda to není. Naštěstí zatím nikdo s vážnějšími dopady, některé skryté nákazy, kdy se na to přišlo otestováním celé rodiny.

Co teď honem dělat?

Takže doufám, že máte zásoby všeho co potřebujete, ať zbytečně necouráte. Poslanecká sněmovna (kde pracuji) totiž už zavedla stejná opatření, jako přesně 1. března a co se stalo 14 dní později si pamatujete. Tedy zavření skoro všeho, protože jsme se tehdy dostávali také na exponenciální křivku, co jsme na ní teď (a příklad z Itálie říkal proč není dobré se na ní dostat).

Vymyslí politici něco nového? Sotva

I když třeba vládní politici vymyslí tentokrát něco jiného, ale taková optimistka zase nejsem. Jejich hlavní starostí bylo odjet v létě na co nejvíc dovolených, hlavně do zahraničí, Totéž si umím představit že dělali jejich podřízení, výsledky na to vypadají. Jediné, co může pomoct, je že už máme některé postupy nacvičené, virus může být drobně slabší co do účinků směrem k vážným následkům (ale nespoléhala bych na to) a také už se na něj vyzkoušely různé léky - co funguje/nefunguje. Vidím to ovšem na obvyklou lékařskou větu "léčba bude příznaková". Tedy vyléčí vám to, co vám to způsobí. Držme si palce. Nebude to veselý podzim, tak ať to rychle přejde.

