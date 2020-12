Bondarenková (SPD): Co dělat, pokud ty vakcíny nejsou tak skvělé, účinné a bezpečné?

reklama

Za prvé, proč vlastně je nám sdělováno, že ty vakcíny, které posuzuje a schvaluje EU jsou jistě bezpečné, pomůžou (pokud projdou schválením EMA, EK) a není jiné cesty než se jimi nechat naočkovat? Proč nejsou posuzované a porovnávané všechny vakcíny na trhu? Je pro to nějaký speciální důvod? Nějak se také zapomíná na hledání a používání účinných léků proto COVID-19, mediální pozornost nyní přebralo téma očkování.

Za druhé, pokud by třeba, čistě teoreticky, byly takové vakcíny škodlivé jak v krátkodobém, tak spíš dlouhodobém horizontu, co tím vlastně riskujeme? Riskujeme zdraví našich seniorů, osob s vážnými zdravotními problémy, zdravotníků, o kterých už je nám sděleno, že budou očkováni jako první. A kdo bude očkovaný po nich? Raději varuji, že třeba očkování policistů, hasičů a vojáků, případně lidí činných v kritické infrastruktuře (např. obsluhy jaderných elektráren, vodáren, rozvodů elektrických sítí) nebo v klíčových institucích státu by mělo být pečlivě zvažováno a není vhodné jich naočkovat větší množství najednou s ohledem na možná rizika pro celkový chod státu. U seniorů a lidí s vážnými zdravotními problémy bude potíž, že třeba nepůjde dobře rozlišit, které problémy jim způsobilo očkování a které už měli nebo by se u nich brzy samy vyvinuly. Ještě horší jsou ale případné dopady nekvalitního očkování u těch dalších vyjmenovaných skupin.

Tedy, pokud by něco šlo špatným směrem, budeme mít víc problémů, než si teď umíme představit. Pojďme v úvahách ještě dále a uvědomme si situaci, kterou si ne všichni chtějí připustit. Byla zde velká postupná migrační vlna od roku 2015, do Evropy tedy bylo nasunuto mnoho lidí, o nichž se ví málo, případně nic. Viz zahazování osobních dokladů nově příchozích. ČR se této vlně horko těžko ubránila, jiné státy naopak situaci akcelerovaly opakovaným pozváním, lákáním na sociální výhody. Nejvíc "dosídlené" bylo namátkou Německo, Švédsko, Itálie, Řecko, další státy se víc "cukaly". Nevíme, pokud by mezi nimi byli bojovníci cizí mocnosti, kterému velení podléhají. Může to být Turecko, Saúdská Arábie, jejich původní státy nebo někdo úplně jiný, nestátní subjekt.

A co nyní dělá Evropa? Těsně po Vánocích hodlá z jednoho místa v Belgii rozvést (zatím ještě neschválené) vakcíny do všech směrů EU. Řekne se, marketingová akce. Anebo oslabení základů všech států sdružených v EU. Co se stane, když vedlejší efekty těchto vakcín budou špatné, a ti očkovaní budou mít závažné potíže? Budeme mít připraveno tolik lidí, jako náhradníky, nebo nám přijde "bratrsky" pomáhat někdo ze struktur EU? Co když přesně v ten moment, kdy jednotlivé státy budou v problémech, zavelí ten, kdo pomohl do Evropy nasunout velké množství migrantů neznámého původu? Odpověď je jasná. Pak budeme ve velkých problémech. Pak se splní předpověď z mého článku o pádu Evropské unie způsobem Římské říše. Inovovaná verze pro 21. století. A týkající se přímo České republiky.

Byla bych velmi nerada, aby se takový pesimistický scénář splnil. Proto dbejme na zastupitelnost, neohrožování osob nezbytných pro fungování státu a schopnost ochránit hranice, kdyby něco. Čas, to je to, co potřebujeme. Nenechme se natlačit do scénářů organizovaných zvenčí, zamysleme se sami a jednejme v zájmu České republiky a jejích občanů. Jen tak tohle drsné 21. století přežijeme.

Převzato z profilu.

JUDr. Vladimíra Bondarenková SPD

Praha 13

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Protestovat proti očkování na covid-19? Naprosto stupidní, rozpálil se Kalousek Pekarová Adamová (TOP 09): Dobrovolné očkování je totiž jediné světlo na konci tunelu Ringo Čech se neudržel: Idioty pochytat a proočkovat! Odepřel jsi prevenci, blbe, zaplať si léčbu! Vládní kampaň ke covidu má být už kolem Vánoc

ArticleDetailRelatedProfileArticleLinkTitle JUDr. Vladimíra Bondarenková

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.