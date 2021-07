Bondarenková (SPD): Kam až to všechno dojde? Chcete jen nečinně přihlížet?

Kdo si stěžuje, že starý svět mizí, by měl zpytovat svoje svědomí, co přesně proti tomu udělal.

Situace s Covidem se vyvinula tak, že už si každý musí položit otázku, jestli to omezování občanských a lidských práv (a dalších práv) je pro něj osobně ještě snesitelné.

V médiích se střídají odborníci, vědci, politici, ale závěry jsou pořád jen jedním směrem. K dalšímu omezení naší svobody. Teď už i svobody, zda si necháme píchnout do těla chemický koktejl látek, o nichž nikdo neví, co udělají za 2, 3, 5 let. To by musel mít křišťálovou kouli. A protože jí nemám, je pro mne logický závěr jasný.

Články v médiích nabívají na intenzitě, a protože se nemálo občanů ČR podařilo přesvědčit, že očkování jim pomůže, může začít postupná šikana těch neočkovaných. Ačkoli se donedávna trvdilo, že k tomu rozhodně nedojde, maximálně budou mít ti očkovaní výhody.

A co Vy, očkovaní?

Ještě tomu všemu tak skálopevně věříte nebo Vám trochu nebylo dobře, někde jste spadli, byli jste na neschopence nebo chvíli v nemocnici, ale vlastně Vám nic není, tak Vás pustili? Bohužel jsem v poslední době viděla tyhle různé případy. A budu velmi ráda, pokud mezi nimi nebude žádná souvislost.

Mění se nám zkrátka režim v prakticky celém světě na Covidorežim. Je vidět, že národní státy se vždy chvíli brání, ale dlouho neubrání, nátlak z mezinárodní úrovně je velký. Jistě, jde o peníze. Ale co když nejde jen o peníze.

Přiznávám se, že můj osobní názor na věc se také postupně vyvíjel. To je vidět z mých předchozích článků. Ale něco jiného je, když potřebujete rychle zastavit vnitrostátně silně rozjetou epidemii, která vede k přeplnění nemocnic, že mají problémy poskytovat základní péči. A něco jiného je, když dochází ke krokům, které se v klidové situace jeví nevratnými.

Francie a Itálie - tam se zkouší novinky

Šokující je třeba situace ve Francii, přes odpor obyvatelstva se tam chystá těžká diskriminace neočkovaných. Zákaz vstupu do kin, fitness, bazénů, ale i do obchodních center a podobně. K tomu se připojují povinná očkování proti Covidu zdravotníků jak v té Francii, tak v Itálii. V té Itálii prý bylo jen 10 % těch neočkovaných, tak to zvládnou.

A o to přesně jde. Když vlády docílí proočkovanosti na úrovni 70 % obyvatelstva, už pro ně nebude velký problém diskriminovat těch 30 %. Nic se nezhroutí, jen ti neočkovaní tak nějak nebudou mít práci, peníze, nebudou moci nikam pořádně chodit. Kdyby to bylo číselně naopak, problém by to byl.

Dalším alarmujícím zjištěním je, že vláda Francie uzavírá smlouvu s Pfizerem na dodávku vakcín, ale v takovém objemu, že je to na častější očkování než jednou do rok, i než dvakrát do roka....dál Vás strašit nebudu, Třeba jde zase jen o peníze.

ALE CO KDYŽ O PENÍZE TADY NEJDE?

Převzato z Profilu.

JUDr. Vladimíra Bondarenková SPD

Praha 13

